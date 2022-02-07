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Категория
Промышленность
Дата публикации

Роман Курашев стал новым коммерческим директором "Ковальской"

Роман Курашев стал новым коммерческим директором "Ковальской"
Роман Курашев стал новым коммерческим директором "Ковальской"

Коммерческий департамент корпорации "Ковальская" возглавил Роман Курашев, ранее занимавший должность директора департамента маркетинга "Метинвест Холдинг". 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новой должности топ-менеджер займется национальной экспансией "Ковальской" на рынке стройматериалов.

"Перед командой коммерческого отдела стоят амбициозные задачи по масштабированию бизнеса "Ковальской" в регионы Украины, привлечению новых клиентов и росту доли проникновения наших продуктов в рамках текущего портфеля компаний. В новой роли Роман сможет применить свой опыт и экспертизу как в стратегическом, так и в тактическом управлении коммерческой функцией корпорации", — комментирует генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

Роман Курашев 15 лет проработал в структурах "Метинвест Холдинга", занимаясь развитием продуктов и рынков, стратегией продаж, ценообразованием. Имеет опыт работы в металлургической отрасли более 20 лет.

Получил степень Executive MBA в London Business School, закончил программы менеджерского обучения в бизнес-школах IMD и Harvard Business School.

Отметим, промышленно-строительная группа "Ковальская" – ведущий производитель строительных материалов и девелопер в Украине. Группа объединяет 13 предприятий, осуществляющих полный объем работ от добычи сырья, производства продукции до строительства сооружений различного назначения.

Как сообщалось, промышленно-строительная группа "Ковальская" запустила во Львовской области производство извести.

Автор:
Светлана Манько