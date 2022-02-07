Роман Курашев стал новым коммерческим директором "Ковальской"

Коммерческий департамент корпорации "Ковальская" возглавил Роман Курашев, ранее занимавший должность директора департамента маркетинга "Метинвест Холдинг".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новой должности топ-менеджер займется национальной экспансией "Ковальской" на рынке стройматериалов.

"Перед командой коммерческого отдела стоят амбициозные задачи по масштабированию бизнеса "Ковальской" в регионы Украины, привлечению новых клиентов и росту доли проникновения наших продуктов в рамках текущего портфеля компаний. В новой роли Роман сможет применить свой опыт и экспертизу как в стратегическом, так и в тактическом управлении коммерческой функцией корпорации", — комментирует генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

Роман Курашев 15 лет проработал в структурах "Метинвест Холдинга", занимаясь развитием продуктов и рынков, стратегией продаж, ценообразованием. Имеет опыт работы в металлургической отрасли более 20 лет.

Получил степень Executive MBA в London Business School, закончил программы менеджерского обучения в бизнес-школах IMD и Harvard Business School.

Отметим, промышленно-строительная группа "Ковальская" – ведущий производитель строительных материалов и девелопер в Украине. Группа объединяет 13 предприятий, осуществляющих полный объем работ от добычи сырья, производства продукции до строительства сооружений различного назначения.

Как сообщалось, промышленно-строительная группа "Ковальская" запустила во Львовской области производство извести.