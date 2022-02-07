Суд признал Днепровский меткомбинат банкротом: Метинвест Ахметова выкупит все имущество предприятия

Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил признать ПАО "Днепровский металлургический комбинат" банкротом. Теперь началась процедура ликвидации предприятия.

Как сообщает Finbalance, остаток непогашенных задолженностей предприятия перед кредиторами четвертой очереди составляют 73 миллиарда гривен, шестой– 3,45 миллиардов гривен.

Процедура признания Днепровского меткомбината банкротом началась еще в 2019 году. В ноябре 2020 года суд ввел процедуру санации на предприятии. На тот момент кредиторы требовали от Днепровского меткомбината 130 миллиардов гривен.

Аукцион по продаже имущества ДМК провели в июле 2021 года. В торгах приняло участие только ПАО "Днепровский коксохимический завод", входящее в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Соответственно ДКХЗ и выиграл аукцион, предложив за имущество Днепровского меткомбината 9,17 миллиардов гривен.

Уточняем, что АМКУ разрешил "Метинвесту" принять участие в торгах на покупку активов ДМК, учитывая, что компания будет единым участником аукциона.

ДМК был под контролем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", в состав которой также входят Алчевский меткомбинат на неподконтрольной территории Луганской области, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) в рамках процесса банкротства была продана польскими властями компании Liberty Steel, и "ИСД" утратил контроль над предприятием.

В свою очередь "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.