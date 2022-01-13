Спортивная драма «С завязанными глазами» - дебют режиссера клипов DZIDZIO и Kozak System - вышла онлайн

На онлайн-платформе Takflix вышла спортивная драма Тараса Дроня «С завязанными глазами». На Варшавском кинофестивале фильм признали лучшим в конкурсе дебютных фильмов Competition 1–2. На Одесском международном кинофестивале фильм получил приз FIPRESCI.

Из спорта просто так не уходят. С войны – тоже. Это точно знает бойчиня MMA Юлия, главная героиня психологической драмы «С завязанными глазами» Тараса Дроня. Юля в спорте с детства. По сюжету фильма, русско-украинская война закончилась, но любимый главной героини так и не вернулся.

Это потрясение побуждает Юлию пойти против общественных стереотипов и искать судьбу за пределами большого спорта. Однако прошлое не желает отпускать девушку.

Главную роль сыграла лауреат премии «Золота дзиґа» Марина Кошкина. Актриса полгода готовилась: нарабатывала движения спортсменки. При создании фильма авторов консультировали бойцы ММA и военные.

«Растерянность и неопределенность, внутренняя и внешняя борьба с обстоятельствами, железобетонное движение к призрачной цели и обреченность, любовь и нелюбовь. Очень сложная героиня, с непростым путем и постоянной потребностью принимать решения, часто сомнительные, нелогичные, но всегда смелые. Безусловно, это сильный персонаж…» — написал о героине фильма в своей рецензии на Yabl Дмитрий Майстренко.

Фильм участвовал в 20 фестивалях, его отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.

Международная премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где он был признан лучшим в конкурсе дебютов Competition 1–2. На Одесском международном кинофестивале 2021 года лента получил приз FIPRESCI.

Фильм доступен на всех территориях с английскими субтитрами. Смотрите его по ссылке.