4 книги о мировом порядке, "инклюзивных" правительствах и насилии

2016-й для меня прошел в поисках формулы выхода из кризиса, в котором очутилась Украина. Потому актуальными были книги, авторы которых, политики и экономисты, исследуют процессы перехода власти от авторитарных правительств и крупных корпораций к гражданам, анализируют связь экономического роста и долгострочного здоровья стран, поднимают тему насилия и задаются вопросом, как предотвратить глобальный конфликт.

Рекомендую прочитать:

"Мировой порядок", Генри Киссинджер

World Order, Henry Kissinger

Книга бывшего государственного секретаря США посвящает читателя в тонкости межгосударственных отношений. Она очень актуальна и в наши дни, когда создается впечатление, что мир сошел с ума и предотвращение глобального конфликта становится неразрешимой задачей.

"Почему одни страны богатые, а другие бедные", Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон

Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Daron Acemoğlu, James Robinson

Эта книга стала плодом 15-летних исследований экономиста Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона. Авторы утверждают, что "экстрактивные" правительства используют инструменты контроля, чтобы обеспечить власть избранного меньшинства. А "инклюзивные" правительства создают открытые рынки, которые позволяют гражданам свободно тратить и вкладывать деньги. Ученые доказывают, что экономический рост не всегда свидетельствует о долгосрочном здоровье страны.

"Конец власти", Мойзес Наим

The End of Power, Moisés Naím

Бывший исполнительный директор Всемирного банка Мойзес Наим исследует процессы перехода власти от авторитарных правительств, военных хунт и крупных корпораций к гражданам. Очень актуальна сейчас для нашей страны. К большому сожалению, неверие в собственные силы, разочарование и бездеятельность наших людей становятся серьезным тормозом на пути развития.

"Лучшее в нас: почему уменьшилось насилие", Стивен Пинкер

The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Steven Pinker

Автор объясняет, почему насилие в обществе пошло на спад, несмотря на то, что в течение 24 часов в сутки ему отводится преувеличенная роль в новостных выпусках.

В Украине насилие, наоборот, возрастает. Это дорога в ад. Чем больше радикализировано общество, тем, опять же, меньше шансов выхода из кризиса и дальнейшего развития. Необходимо научиться использовать ненасильственные методы даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях. В этой связи рекомендую тренинги и воркшопы по построению культуры Диалога.

Понравился трейнинг Руслана Краплича из Фундации им. князей-благотворителей Острожских по проведению эффективных переговоров и формированию культуры диалога. В рамках программы социального партнерства ДТЭК мы провели этот трейнинг для представителей местных органов власти, общественных организаций и бизнеса Большого Доброполья, Добропольского и Александровского районов.

