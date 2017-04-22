5 лучших фильмов о финансовом кризисе

Инсайдеры (Inside Job, 2010)

Когда речь заходит об истоках и причинах мирового финансового кризиса, документальный фильм 2010 года может стать отличным пособием, основанным на действительных фактах. Критики восторженно встретили картину, созданную в так называемом формате "говорящих голов", главным образом благодаря искусному интервьюеру, которому удалось собрать информацию и даже вывести на эмоции некоторых своих экспертов.

В кадре можно увидеть таких высокопоставленных особ, как бывшего советника президента Буша по экономическим вопросам, а также множество известных банкиров, финансовых специалистов и политических деятелей. Кроме того, в команде нашлось место и голливудскому лицу, а точнее — голосу. Знаменитый актер Мэтт Деймон выступил в качестве закадрового рассказчика. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале, где он сразу получил свою первую порцию признания. А уже в 2011 году создатель Чарльз Фергюсон принял свой Оскар за лучший документальный фильм на сцене кинотеатра "Кодак".

Игра на понижение (The Big Short, 2015)

Это художественное кино, но, по словам создателей, они также старались максимально конструктивно подойти к освещению вопроса. Персонажи картины — несколько разноплановых героев, представителей разных профессий. Благодаря доступу к различным источникам информации, а также отменным аналитическим возможностям, они не только предрекли скорый ипотечный крах в США 2000-х годов, но и нашли нишу для заработка в кризисный период.

Картина является экранизацией бестселлера Майкла Льюиса "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы". Автор имеет продолжительный опыт работы в качестве финансового журналиста. Льюиса до сих пор часто приглашают в качестве автора многие уважаемые экономические издания. Адаптация его романа получила пять номинаций на Оскар, из которых выиграла одну — за лучший сценарий.

Предел риска (Margin Call, 2011)

Термин "маржин колл", являющийся оригинальным названием картины "Предел риска", хорошо знаком специалистам финансовой сферы. Этим словосочетанием называют ситуации, при которых запас средств, необходимых для залога активных сделок, практически опустошен. В криминальном триллере Джей Си Чендора герои, работники инвестиционного банка, оказались в подобных условиях из-за наступающего экономического кризиса. В фильме отображены 36 часов, за которые они пытаются предотвратить банкротство бизнеса.

Приступая к съемкам, Джей Си Чендор провел много часов в беседах с ведущими финансовыми аналитиками США. Именно поэтому изображение его героев и те дискуссии, которые они ведут в экстремальной ситуации, считаются вполне правдоподобными. Крепкое построение сюжета умело поддерживается отменным актерским составом, включающим Кевина Спейси, Стенли Туччи, Джереми Айронса и Пола Беттани. Триллер был номинирован на Оскар в категории "Лучший оригинальный сценарий", а также на главную награду Берлинского кинофестиваля.

Уолл-стрит: Деньги не спят (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010)

Появление в 1987 году фильма Оливера Стоуна "Уолл-стрит" с Майклом Дугласом и Чарли Шином в главных ролях вызвало немалый ажиотаж среди зрителей, в том числе и тех, кто лично был знаком с внутренней кухней знаменитой фондовой биржи. Перед премьерой сиквела 23 года спустя Дуглас даже был приглашен открыть торги, поскольку многие из нынешних брокеров когда-то вдохновились именно этим фильмом, выбирая профессию.

Если в первой части действие крутится преимущественно вокруг опытного биржевика Гордона Гекко, который промышляет финансовыми махинациями ради обогащения, то в сиквеле фоном для работы Гекко и его нового молодого ученика стала развивающаяся экономическая рецессия. Возможно, Стоуну и не удалось повторить успех приквела, но, благодаря анализу кризисных финансовых процессов с точки зрения биржевых воротил, ему удалось сделать картину актуальной.

В компании мужчин (The Company Men, 2010)

А режиссер Джон Уэллс в своей драме решил продемонстрировать иной взгляд на финансовую трагедию, захлестнувшую мир. События его картины "В компании мужчин" также разворачиваются на фоне экономического кризиса, однако здесь за всем этим наблюдают и становятся невольными участниками рядовые граждане, далекие от глубинного понимания финансовых процессов. Главные роли в картине сыграли Бен Аффлек, Томми Ли Джонс и Крис Купер.

Жизнь простых американцев держится на материальных благах вроде дома или машины, которые зачастую являются предметом ипотечного займа. Когда грянул кризис, стало понятно, насколько это все зыбко. Причем от потери рабочего места не застрахован ни рядовой офисный работник с многолетним стажем, ни один из топ-менеджеров.

Список достойных картин о мировом кризисе можно с легкостью продолжить. К примеру, документалист Майкл Мур снял "Капитализм: история любви" в 2009 году, а в австро-немецкой ленте "Банкир: Повелитель Вселенной" причины кризиса раскрываются через рассказ о роли инвестиционных банкиров в мировой экономике.