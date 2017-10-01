Актеры Голливуда с хорошей деловой хваткой

Джек Николсон

Представитель "старой школы" Джек Николсон снялся во множестве хороших фильмов, ориентированных на Оскар. С такой репутацией лишь очень веская причина могла заставить Джека участвовать в сомнительном проекте по комиксам о Бэтмене. Такой веской причиной стала сумма с семью нулями.

Изначальный гонорар — скромные $6 млн за роль Джокера в фильме "Бэтмен" 1989 года — благодаря процентам от проката за годы вырос более чем в 10 раз! К слову, помимо гонорара в контракте предприимчивого Николсона были прописаны дополнительные $10 тыс. за съемочный день на "карманные расходы".

Том Хэнкс

Сущий скромник на экране, Том Хэнкс также не стесняется зарабатывать много и очень много. К примеру, в случае с военной драмой "Спасти рядового Райана" он не постеснялся попросить у любимого режиссера Спилберга гонорар в $40 млн, а ведь эта сумма составляла более половины 70-миллионного бюджета картины! Ради популярного актера Стивен пошел на рискованный шаг и был вознагражден почти полумиллиардными кассовыми сборами.

Такая же сделка сложилась у Хэнкса и с режиссером "Форреста Гампа" Робертом Земекисом. В результате на счету актера осело более $70 млн.

Том Круз

Один из самых предприимчивых актеров на голливудских просторах — Том Круз. Он уже давным-давно прописал обязательным пунктом в своем контракте получение процента от кассовых сборов. Многолетний опыт и наметанный глаз позволяет ему безошибочно выделять будущие кассовые хиты.

Таким образом, вторая и третья часть серии "Миссия невыполнима" принесли ему по $75 млн, "Война миров" — $100 млн, а шестая часть "Миссии" сулит невиданную для других голливудских актеров баснословную сумму.

Брюс Уиллис

Кто знает, на что надеялся Брюс Уиллис, когда заключал контракт на $14 млн стартового гонорара и 17% процентов от сборов мистической драмы "Шестое чувство". Но фильм стал нестареющим шедевром и классикой хоррора, собрав внушительную кассу более чем в $600 млн.

Таким образом до сегодняшнего дня Уиллис накопил на своем счету более $100 млн благодаря всего лишь одной удачной финансовой сделке. При этом в "Четырех комнатах" у Тарантино Уиллис снялся совершенно бесплатно.

Киану Ривз

Киану Ривз известен скромным и даже аскетичным образом жизни. Несмотря на это, он далеко не бедный человек. Самый большой вклад в его финансовое благополучие был сделан благодаря звездной роли Нео в трилогии "Матрица". После оглушительного успеха первой части главный актер начал диктовать свои условия и запросил за последующие два продолжения серии 15-миллионный гонорар и 15% от кассовых сборов.

Таким образом, с самой кассовой второй части он получил $126 млн, а третья часть трилогии принесла ему $76 млн.

Уилл Смит

Участие в первой части фантастической серии "Люди в черном" принесло Уиллу Смиту мировое признание и статус новой звезды блокбастеров. Однако не слишком раскрученному Смиту тогда досталось всего лишь $5 млн актерского гонорара.

К моменту выхода третьей части франшизы Уилл хорошенько укрепил свои позиции в индустрии и согласился сниматься только с учетом отчисления кассовых процентов. Фильм собрал достаточно большую аудиторию поклонников, потому "Люди в черном 3" принесли рекордную для карьеры Смита сумму в $100 млн.

Роберт Дауни младший

Наш список был бы неполным, не включи мы сюда человека, несколько лет подряд занимавшего первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров. Сумев воскресить свою карьеру после продолжительной реабилитации, Дауни со всем своим талантом и харизмой еще и очутился в нужном месте и в самое удачное время.

Фильмы о "Железном человеке" дали старт новой кинематографической вселенной с участием персонажей Marvel. Тони Старк до сих пор остается самым популярным и прибыльным героем из команды "Мстителей", потому он не только с легкостью устанавливает высокую планку в $40-50 млв для себя, но и отстаивает более высокие заработки для своих коллег по цеху.

Актеры сериала "Друзья"

Не только актеры большого кино, но и телевизионные звезды могут требовать заоблачных гонораров. Вполне справедливым это кажется в случае с мегарейтинговым проектом "Друзья", не теряющим своей актуальности и по сей день. Когда-то группка малоизвестных актеров, сыгравших шестерых молодых жителей Нью-Йорка, получила всего лишь по $20 тыс. за пилотный эпизод культовых впоследствии "Друзей". К финальным эпизодам сумма гонорара за серию для каждого из шестерых составляла $1 млн.

Добиться такого равноправия актерам удалось благодаря сплоченности. Коллектив объединяла настоящая дружба, потому в борьбе за повышение гонораров они проявляли редкое для Голливуда единодушие.

Леонардо ДиКаприо

Примерно те же таланты (помимо актерских, конечно), что и у Тома Круза, замечены у Леонардо ДиКаприо. В своей многолетней гонке за Оскаром Лео не забывал подписывать удачные контракты на потенциально кассовое кино. Считается, что часть заслуги за такой успех лежит на главном актере, потому, будучи в статусе звезды первого эшелона, Лео смело запрашивал достаточно высокий гонорар. К примеру, за съемки в "Начале" у Кристофера Нолана ДиКаприо получил $59 млн вместо уже привычных для него $20 млн.

Стоит отметить, что чаще продюсерам все же проще заменить строптивого актера на более сговорчивого. Для того чтобы заработать свое право на повышение гонорара и, тем более, получение кассовых процентов, актеру нужно добиться признания зрителя, который готов будет пойти в кино именно на своего любимца.