Приз за внятность: "Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору", "Борхес" и "Історичний лікбез"

Тенденция наметилась давно, просто в минувшем году, как мне кажется, качество перелилось в количество. Речь не столько даже об образовательных ресурсах, хотя, конечно, и о них тоже, но об общем подходе к подаче информации.

Ведь число информационных сайтов растет, толкучка в первых десятках рейтинга налицо, и мало кто может отследить, откуда то или иное название и, что сейчас, как никогда, принципиально: кто стоит да тем или иным сообщением. Субъектности, знаете, не хватает.

Но, повторяю, подходы меняются. И если традиционные, привычные издания начинают материал как бы с запятой, сообщая новость вне контекста и в качестве протеза такого контекста добавляют что-то, что якобы имеет отношение к событию (например: прокурор сбил старушку на переходе в городе N, а в последнем абзаце напоминание, что год назад в совсем другом городе Х совсем другая старушка побила совсем другого прокурора), то "новички" раскручивают информационный повод с нуля, ab ovo.

В качестве примера: захожу на, вроде бы, ни к чему такому не обязывающий ресурс BusinessViews, и натыкаюсь на материал: "Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору". Звучит, вроде, легкомысленно, однако есть десятки, сотни тем (важных, трепещущих, основополагающих), которые, казалось бы, на слуху, вот только изложить факты в объеме 30 секунд или перечислить аргументы на заданную тему на полстранички получится у одного украинца из ста.

Это не Википедия, нечто другое хотя бы потому, что подобные информационно-справочные материалы предназначены тем, кто в Википедию не полезет, не до того. И вот так по всяким разным поводам: от аграрной отрасли до Розстріляного відродження. В общем, если бы я был в состоянии учредить какой-нибудь приз года за внятность, я бы отдал его BusinessViews.

Подчеркиваю: все мы "чайники" в той или иной степени, в той или иной области, потому слава тем, кто нас просвещает.

Отдельная радость — знакомство с ресурсом Wisecow и его зачинателем, аниматором, энтузиастом Татьяной Кисельчук. Это вроде бы классический образовательный сайт: литература, кино, театр, музыка, мода. Ну видеолекции — это пять лет назад было фишкой, а сейчас, казалось бы… На самом деле все решает качество. Мелочи и подробности, которые М. М. Жванецкий призывал не пропускать: качество подачи и качество привлеченных спикеров. Лихой дизайн, хорошая рубрикация, внятность и стильность.

Ну и не могу не похвастаться: на UΛ: Перший, где я, среди прочих мест, работаю, в этом сезоне появилась линейка видеолекций. То есть лекции под брендом "Суспільний університет" там уже были и есть. Вопрос в длине дыхания.

Мы запустили проект "Борхес" — длинные циклы, с позволения сказать, "лонгвотчей", позволяющие изложить проблему на глубину чуть большую, чем пост в Твиттере. Почему Борхес? Потому что библиотека, потому что лабиринт знаний, потому что загадки, потому что постмодерн.

Хедлайнером проекта стал Кирилл Галушко — историк, популяризатор и активист, основатель сайта "Історичний лікбез". Кириллу Юрьевичу я бы с удовольствием вручил что-нибудь блестящее за последовательность и харизму. Хотя его подпирают следующие лекторы, имен называть не буду, обозначу лишь темы: история искусств, экономика, историческая лингвистика.

А так, вроде, процесс только начинается.