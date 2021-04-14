Четыре из десяти мобильных телефонов уязвимы для кибератак — отчет Check Point

Компания по безопасности Check Point опубликовала отчет Mobile Security Report 2021, в котором раскрываются некоторые, вызывающие тревогу подробности о кибератаках в прошлом году, сообщает Gadgets360. Компания заявляет, что четыре из десяти мобильных телефонов по своей природе уязвимы для кибератак. В отчете говорится, что 97% организаций во всем мире в 2020 году столкнулись с мобильными угрозами, которые использовали несколько векторов атак, а в 46% компаний хотя бы один сотрудник загрузил вредоносное мобильное приложение. Поскольку работа из дома становится новой нормой, число атак на личные телефоны, используемые для офисной работы, растет.

По информации из отчета в 2020 году почти на каждую организацию была осуществлена хотя бы одна мобильная вредоносная атака. 93% этих атак были инициированы в сетевых устройствах и пытались обманом заставить пользователей установить вредоносное ПО через зараженные веб-сайты или URL-адреса. Исследования также показали, что по крайней мере 40% мобильных устройств в мире по своей природе уязвимы для кибератак из-за недостатков в их наборах микросхем. Эти недостатки нуждаются в срочном исправлении.

В отчете Check Point говорится, что в 2020 году активность банковских троянов выросла на 15%, и учетные данные пользователей мобильного банкинга могли оказаться украденными.

Check Point обнаружила, что в качестве нового инструмента для сокрытия вредоносных программ использовались поддельные приложения, связанные с COVID-19. Злоумышленники распространяют мобильное вредоносное ПО, в том числе троянские программы Mobile Remote Access Trojans (MRATs), банковские трояны и премиальные программы. В отчете говорится, что группы постоянной угрозы расширенного действия (Advanced Persistent Threat (APT)), такие как иранский Rampant Kitten, используют мобильные телефоны для проведения сложных и изощренных целевых атак, чтобы шпионить за пользователями и красть конфиденциальные данные.

По информации Check Point, в 2020 году злоумышленники использовали для нового вида серьезных атак систему управления мобильными устройствами крупной международной корпорации. Они распространили вредоносное ПО на более чем 75% управляемых мобильных устройств, внедрившись в систему, предназначенную для контроля использования мобильных устройств на предприятии. С учетом того, что объем удаленного персонала в 2020 году стремительно вырос, Check Point прогнозирует, что к 2024 году 60% сотрудников будут мобильными, а значит, и количество атак такого рода может увеличиться значительно.