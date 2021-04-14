Гаджеты 50 минут назад

Четыре из десяти мобильных телефонов уязвимы для кибератак — отчет Check Point

По данным компании, в 2020 году были атакованы более 95% организаций по всему миру

Источник фото: www.cybertalk.org Источник фото: www.cybertalk.org
Источник фото: www.cybertalk.org

Компания по безопасности Check Point опубликовала отчет Mobile Security Report 2021, в котором раскрываются некоторые, вызывающие тревогу подробности о кибератаках в прошлом году, сообщает Gadgets360. Компания заявляет, что четыре из десяти мобильных телефонов по своей природе уязвимы для кибератак. В отчете говорится, что 97% организаций во всем мире в 2020 году столкнулись с мобильными угрозами, которые использовали несколько векторов атак, а в 46% компаний хотя бы один сотрудник загрузил вредоносное мобильное приложение. Поскольку работа из дома становится новой нормой, число атак на личные телефоны, используемые для офисной работы, растет.

По информации из отчета в 2020 году почти на каждую организацию была осуществлена хотя бы одна мобильная вредоносная атака. 93% этих атак были инициированы в сетевых устройствах и пытались обманом заставить пользователей установить вредоносное ПО через зараженные веб-сайты или URL-адреса. Исследования также показали, что по крайней мере 40% мобильных устройств в мире по своей природе уязвимы для кибератак из-за недостатков в их наборах микросхем. Эти недостатки нуждаются в срочном исправлении.

Кратко и по делу в Telegram

Читайте также:
В Apple Maps появились рекомендации о требованиях 300 аэропортов мира по COVID-19

В отчете Check Point говорится, что в 2020 году активность банковских троянов выросла на 15%, и учетные данные пользователей мобильного банкинга могли оказаться украденными.

Check Point обнаружила, что в качестве нового инструмента для сокрытия вредоносных программ использовались поддельные приложения, связанные с COVID-19. Злоумышленники распространяют мобильное вредоносное ПО, в том числе троянские программы Mobile Remote Access Trojans (MRATs), банковские трояны и премиальные программы. В отчете говорится, что группы постоянной угрозы расширенного действия (Advanced Persistent Threat (APT)), такие как иранский Rampant Kitten, используют мобильные телефоны для проведения сложных и изощренных целевых атак, чтобы шпионить за пользователями и красть конфиденциальные данные.

Читайте также:
Виртуальные рабочие места ближе к природе: какое будущее предрекают футурологи

По информации Check Point, в 2020 году злоумышленники использовали для нового вида серьезных атак систему управления мобильными устройствами крупной международной корпорации. Они распространили вредоносное ПО на более чем 75% управляемых мобильных устройств, внедрившись в систему, предназначенную для контроля использования мобильных устройств на предприятии. С учетом того, что объем удаленного персонала в 2020 году стремительно вырос, Check Point прогнозирует, что к 2024 году 60% сотрудников будут мобильными, а значит, и количество атак такого рода может увеличиться значительно.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания-производитель смартфонов Nokia решила стать мобильным оператором
Компания-производитель смартфонов Nokia решила стать мобильным оператором
Нидерланды из-за хакерской атаки остались без сыра
Нидерланды из-за хакерской атаки остались без сыра
Sony представила первую линейку смартфонов с переменным фокусным расстоянием камеры
Sony представила первую линейку смартфонов с переменным фокусным расстоянием камеры
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей

  3. Офисам в Киеве грозят штрафами за нарушение карантина: что делать, если пришли с проверкой

  4. Мошенничество, кража личности и пропущенный самолет: в чем опасность электронных паспортов

  5. Кабмин хочет отменить исключительные гарантии для вкладчиков Ощадбанка

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...