"Экспансия" Джеймса Кори — конфликт между "астроидянами" и "планетянами"

Александр Толкач, СЕО CT Influence Games (CTIG):

В 2016-ом развивал Business Games Club (платформа обучающих бизнес-симуляций).

В 2017 продожу выводить тему бизнес-обучения через цифровые симуляции на глобальные рынки с рядом новых подходов (включая виртуализацию расследований).

В новом году хочу всем пожелать не терять ветра и оседлать волны перемен — все равно они уже никуда не уйдут и будут все выше.

Когда в 2016 году меня спрашивали "а что ты читаешь" — я наконец-то мог с удовольствием ответить — что снова не только про бизнес. Пока я летал, развивая по миру продажи наших цифровых бизнес-обучалок платформы Business Games Club (проект, который из вторичного вдруг стал главным, как в нашей компании, так и в моей жизни), в 2016 году (а в декабре в продажу на английском вышел последний том) я снова и однозначно получил огромное удовольствие от научной фантастики. Вообще, что забавно, у нас под знаком космоса как-то прошел и в бизнесе год. Но по порядку.

Под псевдонимом Джеймс Кори (James S.A. Corey), за котором скрыто соавторство того самого Дэниэля Абрахама и Ти Франка, вышел цикл из 6 книг под общим названием "Экспансия" (Expanse). При чем публикуются они с 2011 года, в 2016 цикл был завершен. Одновременно начали снимать весьма добротный сериал по нему с одноименным названием. Как ни странно, именно сериал я сначала и увидел. А как только понял, что вижу не "очередное пиу-пиу", а очень Sci-Fi, где львиная часть сюжета посвящена проблемам социума и его эволюции в новой экологии человечества в космосе, а остаток — как на самом деле работает физика космических полетов и адаптации человека к ним — стало интересно.

"Каждый астероидянин (житель пояса астероидов) в свободное время проверяет и перепроверяет оборудование и запасы. Гены тех, кто не выработал эту привычку были быстро изъяты из оборота".

Проглотил первые три тома за месяц — и не пожалел. В декабре за 4 дня после выхода прочитал уже финальный шестой. Редкий случай: из шести книг только одна немного провисла (пятая), но последняя стала добротным завершением.

Цикл дает кроме чисто эстетического удовольствия целый букет мыслей. Кстати, в том числе и актуальных: ведь современная смена условий и потребностей в работе, та же замена кучи рабочих мест на роботов и AI — схожие проблемы с описанными в цикле конфликтами между "астроидянами" (потомки тех, кто выбрал карьеру освоения пояса астероидов в условиях вечно низкой гравитации) и "планетянами" — которые "цепляются" за поверхность планет, ибо это привычно и кажется важным. И что происходит, когда резкое изменение технологических возможностей сильно перетасовывает их карты в вопросе кто кому и зачем нужен, при чем неоднократно.

Замена кучи рабочих мест на роботов и AI — схожие проблемы с описанными в цикле конфликтами между "астроидянами" и "планетянами".

Одно стоит учесть — на английском, безусловно, читать лучше — но в книге много технических терминов (от рельсотронов и до эффекта Кориолиса), которые могут заставить гуманитариев активно гуглить даже в переводе. В любом случае, оно того стоит. А, сериал тоже неплох — но он пока только по половине первого тома снят, ну и сюжетно не столь богат, что понятно.

Забавно, что история имела для нас продолжение. У нас в CTIG почти вся команда стала читать и/или обсуждать книги и сериал "Экспансии", а также смежные Sci-Fi произведения, и в итоге случайно набрела на идею "космического кейса". Мы же делаем бизнес-обучалки в форме игровых симуляций. Так вот вместо очередной "построй свое кафе" сценаристы решили размахнуться, и по-беспределу "запилить" кейс "Построй свой космический бизнес" (точнее, бизнес на космосе) про недалекое будущее, лет так на 15 вперед.

Идея прижилась, пока про сбор космического мусора, и мы стали активно собирать материалы. Запланировали выпуск обучалки в первом квартале 2017 (смотрите новости на businessgames.club.

"Управляя риском в опасном мире" пилота Джима Везерби

А пока искали инфу и старались задружиться с НАСА, в Хьюстоне познакомились c пилотом капитаном Джимом Везерби (Jim Wetherbee) — который шесть раз летал в космос по программе шаттлов, из них пять раз — командиром миссии. И он тоже написал книгу. Как ни странно, для бизнеса.

Называется "Управляя риском в опасном мире" (Controlling Risk in a dangerous world) — и она про то, как учиться управлять рисками. Любыми. Мол, уж чего-чего, а рисков у них в работе было куда как немало… Книга заслуживает прочтения менеджерам разных уровней и обязательно операционных менеджеров производств.

Вот, собственно, эти две космические книги и посоветую — одну философско-фантастическую, и одну бизнесово-прикладную. И все про звезды.