Фестиваль Koktebel Jazz-2021 переезжает к Азовскому морю на Арбатскую стрелку

Организаторы фестиваль Koktebel Jazz определились с местом и датами проведения. В этом году локации фестиваля разместятся в курортном поселке Счастливцево на Арабатской Стрелке. Фестиваль откроется 29 августа и продлится неделю до 5 сентября.

Все это время будут работать арт-резиденции — эту часть назвали Koktebel Arabatka. На выступления музыкантов — Koktebel Jazz — отведено четыре дня: с 2 по 5 сентября.

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Несмотря на сложное для фестивалей ковидное время, президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич нашла возможность реализовать концепцию, заложенную в "Джаз Коктебеле" с самого начала - "фестиваль у моря".

После аннексии Крыма, фестиваль несколько лет проходил на черноморском побережье в Одесской области - сначала в Затоке, затем в Черноморске, но не нашел ни там, ни там надежного партнерства. В предковидный 2019 год год его скромно провели в Киеве на Трухановом острове в формате резиденций, хедлайнеры тогда выступили на Atlas Weekend на специально устроенной сцене Jazz Koktebel. А 2020 год пришлось пропустить из-за локдауна. И теперь фестиваль, получивший грантовую поддержку от USAID в Украине по программе развития внутреннего туризма, намерен протестировать Азовское побережье.

"Для нас важно, что мы вернемся на море и географически в Крым (эта территория всегда к нему относилась)", - отметила президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич.

На большом пляже построят три сцены Nu Stage, Open Stage и Special Stage, которая станет частью специальной программы Jazz Koktebel Imaginarium.

Как сообщили организаторы, пляж в поселке Счастливцево имеет международный сертификат "Голубой флаг" (такой сертификат имеют еще два пляжа на Арабатской стрелке - пляж курорта Арабатка и пляж курорта "Чайка-1").

Кто из музыкантов выступит на фестивале объявят позже, как и то, будут ли продавать билеты или ограничатся регистрационным взносом.

Детали того, что будет происходить на арт-резиденциях также активно прорабатываются.

На сегодня известно, что таких творческих лабораторий, где будут создавать свои проекты музыканты, литераторы, художники, будет семь.

Все они разместятся в городском парке, и все будут отрытыми. То есть те, кто решит приехать на фестиваль до начала музыкальной части, смогут целую неделю наблюдать за креативным процессом творческих людей, а при желании самому принять участие в создании какого-либо проекта.