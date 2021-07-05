Lifestyle 40 минут назад

Фестиваль Koktebel Jazz-2021 переезжает к Азовскому морю на Арбатскую стрелку

 Фестиваль Koktebel Jazz в этом году несмотря на сложную ситуацию с пандемией COVID-19 все такие пройдет. И пройдет у моря в бархатный сезон

Фото: facebook.com/koktebeljazz Фото: facebook.com/koktebeljazz
Фото: facebook.com/koktebeljazz

Организаторы фестиваль Koktebel Jazz определились с местом и датами проведения. В этом году локации фестиваля разместятся в курортном поселке Счастливцево на Арабатской Стрелке. Фестиваль откроется 29 августа и продлится неделю до 5 сентября.

Все это время будут работать арт-резиденции — эту часть назвали Koktebel Arabatka. На выступления музыкантов — Koktebel Jazz — отведено четыре дня: с 2 по 5 сентября.

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Коктебель Джаз 2021

Несмотря на сложное для фестивалей ковидное время, президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич нашла возможность реализовать концепцию, заложенную в "Джаз Коктебеле" с самого начала  -  "фестиваль у моря".

После аннексии Крыма, фестиваль несколько лет проходил на черноморском побережье  в Одесской области -  сначала в Затоке, затем в Черноморске, но не нашел ни там, ни там надежного партнерства. В предковидный 2019 год год его скромно провели в Киеве на Трухановом острове в формате резиденций, хедлайнеры тогда выступили на Atlas Weekend на специально устроенной сцене Jazz Koktebel. А 2020 год пришлось пропустить из-за локдауна.  И теперь фестиваль, получивший грантовую поддержку от USAID в Украине по программе развития внутреннего туризма, намерен протестировать Азовское побережье.

"Для нас важно, что мы вернемся на море и географически в Крым (эта территория всегда к нему относилась)",  -  отметила президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич.

На большом пляже построят три сцены Nu Stage, Open Stage и Special Stage, которая станет частью специальной программы Jazz Koktebel Imaginarium.

Как сообщили организаторы, пляж в поселке Счастливцево имеет международный сертификат "Голубой флаг" (такой сертификат имеют еще два пляжа на Арабатской стрелке  -   пляж курорта Арабатка и пляж курорта "Чайка-1").

Кто из музыкантов выступит на фестивале объявят позже, как и то, будут ли продавать билеты или ограничатся регистрационным взносом. 

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Детали того, что будет происходить на арт-резиденциях также активно прорабатываются.

На сегодня известно, что таких творческих лабораторий, где будут создавать свои проекты музыканты, литераторы, художники, будет семь.

Все они разместятся в городском парке, и все будут отрытыми. То есть те, кто решит приехать на фестиваль до начала музыкальной части, смогут целую неделю наблюдать за креативным процессом творческих людей, а при желании самому принять участие в создании какого-либо проекта.

  • 7 арт-резиденций:
  •  ARTISHOK — для художников.
  •  BIRUCHIY 021 — под кураторством Константина Дорошенко.
  •  Jazz Kids — — детская резиденция.
  •  Jazz & Blues
  • Koktebel Imaginarium — для артистов перформативных искусств: перкуссионистов, артистов огненных, светодиодных шоу.
  •  "О! Крым" — посвященная Крыму.
  •  Open Music —  для музыкантов, которые готовы представить новое видение своего творчества или только начинают свой творческий путь.

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