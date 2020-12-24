Подари украинское: где купить новогодние подарки, чтобы поддержать малый бизнес

Традиционно горячая декабрьская тема покупки новогодних подарков в этом году из-за коронавируса пополнилась мотивационным моментом: покупая в преддверии Рождества и Нового года украинское, помогаешь "маленьким" пережить грядущий локдаун. Уже на сегодня из-за пандемии в стране закрылось около 700 тысяч предприятий, треть малого бизнеса потеряла 60-80% прибыли.

И в то же время эмоциональное желание поучаствовать в таком благом деле нередко наталкивается на опасения, а будет ли покупка качественной — ведь часто имя производителя ни о чем не говорит. А кроме того, многие просто не знают, где сейчас, в горячую пору новогоднего шопинга, можно быстро найти разнообразный ассортимент товаров украинских брендов, хорошо себя зарекомендовавших.

Delo.ua узнало подробности о крупных маркетах новогодних подарков украинских производителей — как офлайн, так и онлайн. Продавцы на такие маркеты отбирались организаторами специально.

Так, в ближайшие выходные 25-27 декабря проект "Всі. Свої" проводит самый большой офлайн-маркет новогодних подарков украинских производителей. На нем будут представлены 160 брендов на 5 этажах.

"Всі. Свої" — живой маркет новогодних подарков





Когда: 25, 26 и 27 декабря с 10:00 до 20:00

Где: Киев, Десятинная, 12

Представлены производители посуды, текстиля, декора для дома, одежды, украшений, белья, книг, косметики, парфюмерии, аксессуаров и сувениров, а также на третьем этаже будут продавать крафтовые продукты и сувениры.

Будет работать зона бесплатной упаковки подарков с бонусами от Visa.

Новогодние керамические изделия — посуду, светильники, кашпо, вазы — можно будет найти на стендах Светланы Гибаленко, Vokhra, "Майстерня глиняної іграшки", Mini Plant, Manna Ceramics, Osoka.art, Jane and Mery, Sense of ceramic, Vita Khaidurova.

Текстиль для дома представят Moonlinen, Sleeping Cat. Свечи и ароматы для дома советуем искать у THIRTEEN candle studio, Lay Concrete, Poetry Home, North House.

Косметику можно выбрать у брендов SoapFantasy, NS cosmetics, WOW TOUCH, Chystotil Cosmetics, NAJVAsoap, Art Organic, Kaetana, Herbalspasoap.

Книги представят Arthuss, Vydavnytstvo и "Каламар".

Сумки и аксессуары будут на стендах брендов Woolberry, LA MARQUE by Anastasiya. Кожаные аксессуары предложат Pohvalin leather, Gonzo, теплые аксессуары — Knittogolic, Hat&Scarf. Украшения — у Skifska Etnika, Pure, DARI jewelry, Tetiana Chorna, MAGA. Худи — у IGLA, Nora Kvittin, Unicorn, Bloom_oversize.

Тем, кто ищет новогодние игрушки и украшения, стоит заглянуть к стендам Bellezzaglass, irena co, "Дім Декору", SkySwallow, Roslynka.

На мастер-классе по росписи елочных украшений от "Фабрики новогодних чудес" всех желающих научат разрисовать елочные шары, как это делают на старых фабриках Европы. Стоимость мастер-класса: 300 грн.

А в фойе можно будет купить и подписать оригинальную поздравительную открытку, которую организаторы маркета — команда "Всі. Свої" берется доставить адресату.

Гастрономичные сеты от XS до XXL с продукцией от локали

Будет представлена на маркете и гастрономия. Бренд "Кияниця" специально для маркета софрмировал подарочный сет из 5 крафтовых сыров, на стендах можно будет продегустировать наливки "Чарка Чарів" и "Shipulin приватний настояр", ягодную пасту Liqberry, конфеты из пастилы Pastivalle, фруктовые соусы Helig Craft, алкогольные коктейли Spirit, вино Besarabia и Cikera.

А чтобы помочь с идеями корпоративных подарков для партнеров, клиентов и коллег гастроэксперты "Всі. Свої" сформировали шесть подарочных гастрономических сетов от XS до XXL размера с продукцией от локали.

Колбаски от Meat n'Roses, пряный сыр от крафтовой лавки "Кияница", настоящая карпатская брынза от brynza.za, вяленые томаты от Targoni, экстра острые соусы от "Вогняр", масло грецкого ореха от @Waily, фундуковая паста от AUMi, мед с миндалем, шоколад с ягодами от Leopol, рождественский штолен от Candy Rain, бутылка игристого от 46 Parallel Wine, свеча от Plamis.

"Такие новогодние подарки подойдут как одной персоне так и команде офиса. Особенно такие вещи ценят иностранные коллеги", — замечает директор по коммуникациям "Всі. Свої" Татьяна Фищук в посте в Facebook.

Акция "Новогодний вишлист"

Для поддержки локального производителя "Всі. Свої" в партнерстве с Visa запустили акцию "Новорічний вішлист".

Каждый желающий в ней поучаствовать составляет свой список подарков из семи вещей украинских брендов на сумму, не превышающую 10 тысяч гривен, и публикует вишлист у себя в Instagram Stories, тегнув производителей.

Десятки украинских брендов можно выбрать, зайдя на страницу Vsi.Svoi в Instagram, где проходит конкурс. Чей вишлист выиграл, определяется каждый понедельник до 4 января с помощью сервиса random. Подробней об акции по ссылке.

#даруйукраїнське: о нлайн-маркет подарков

На новогоднем маркете украинских подарков, организованном Rozetka в партнерстве с Visa, собрано более 60 тысяч товаров от 250 малых локальных брендов.

Все товары распределены по 8 категориям: новогодний декор, товары для дома, креативные подарки, одежда и аксессуары, косметика, книги и канцелярия, товары для детей и продукты к праздничному столу.

На Тайного Санту: ТОП-5 подарков до 500 гривен

Креативные носки от Sammy Icon Sammy Icon — первый украинский бренд дизайнерских носков. Сейчас в ассортименте более 200 принтов. В том числе сделаны специальные наборы на новогоднюю тематику: в зелено-красных цветах, с изображением оленей, елок и мандаринов для взрослых и детей.

Подвижные 3D-пазлы UGEARS: механические деревянные 3D-пазлы позволяют собрать без клея модель на 100-800 деталей — байк и механический цветок.

Креативная канцелярия, посуда и товары для дома от ORNER. Получив подушку, тарелку или блокнот с ироничной иллюстрацией, ваши коллеги или друзья скажут: "Ого! Ты как знал!". Подаркам от ORNER обрадуются люди, которые любят необычные вещи. За это отвечают авторские иллюстрации от украинских дизайнеров.

Сладкая косметика Tsukerka ручной работы — маски, шампуни, мыла, кремы, гели для душа и тому подобное. В ассортименте — клубничное желе для душа или мусс для тела с запахом пина колада, есть и "зимние" средства: ароматные бомбочки для ванны или молочко-шиммер для тела "Сияй".

Настольные игры от Feelindigo — киевского издательства, которое адаптирует мировые бестселлеры и создает собственные "настолки". Например, веселая карточная игра "Вечеринка мопсов" или секретная миссия для тайных агентов "Кодовые слова".

Хюґе от "Лавки традиций" и Made in Ukraine

В канун Нового года проект "Лавка традиций" в коллаборации с Made in Ukraine создал место, где собраны крутые украинские бренды, которые делают вручную товары домашнего уюта: деревянную посуду, ароматные свечи, вощеную бумагу, керамику, льняные шоперы, кашпо, тростниковые трубочки.

Из них можно сформировать набор "Хюґе" для тех, кто планирует уютную зиму, выбрав свечу из соевого воска Lay Concrete, плед ручной работы Woolkrafts, кешью-пасту AUMi и карпатский чай MOL'FAR Organic Tea.

Продукцию небольших крафтовых семейных производств можно купить на специальных стенда в трех супермаркетах "Сильпо" в Киеве: в River Mall, Gulliver и Blockbuster.⠀

Кроме того, во всех магазинах "Сильпо" продаются локальные продукты от маленьких украинских хозяйств, среди владельцев которых и наследственные фермеры, и заядлые ремесленники, и немного сумасшедшие гурманы. В ассортименте всегда есть свежие фермерские продукты, такие как творог, козье и коровье молоко, яйца от кур свободного выпаса, цельнозерновая мука, копченое мясо и сливочное масло. А еще разные снеки и полезные сладости.

В канун Нового года на праздничную запеченную корейку из свинины и говядины — лимитированное сезонное предложение от "Дымное мясо от Тараса" принимаются заказы по ссылке.