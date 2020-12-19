Новогодние корпоративы: есть ли спрос на онлайн-формат и как ковид изменил гонорары звезд

До нынешнего декабря многие ивент-агентства не дожили - не выдержали карантина, да и посткарантинное время не способствовало бурной деятельности. "В основном закрылись те ивент-компании, которые занимались корпоративным сегментом, — замечает Екатерина Деряга, концертный директор "Дядя Жора Company" (Киев). — Потому что, если у частника запланирована, например, свадьба он ее будет отмечать, как и день рождения.

А у компаний корпоративов стало меньше, так как руководители и HR-менеджеры следят за тем, чтобы не навредить персоналу, чтобы имя компании не было очернено (мол, устраиваете "пир во время чумы"). Кроме того, полностью отпала такая ниша как массовые праздники: не было ни Дня молодежи, ни Дня Независимости, ни Дня Конституции, ни Дней городов в большинстве случаев".

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Оставшимся на рынке игрокам ковид сломал традиционный новогодний тайминг. Если обычно заказы на проведение новогодних корпоративов начинали поступать уже в октябре, то в этом году такого не было. Компании, наблюдая за тревожной статистикой роста заболеваемости, тянули до последнего, ожидая введет или нет правительство в декабре локдаун. И только в начале декабря, когда стало понятно, что карантин будет введен после рождественских и новогодних праздников, "лед тронулся" и заказы начали поступать, а ситуация напоминать такую дорогую сердцу каждого ивентора предновогоднюю горячку.

Хотя, как отмечают представители ивент-агентств, с которыми пообщалось Delo.ua, количество заказов сократилось. Точных цифр, правда, никто не назвал, объясняя это тем, что процесс в самом разгаре. Зато все отметили еще одно, и, пожалуй, самое главное изменение - это изменение в запросах клиентов: многие компании уже готовы экспериментировать, заказывая оналайн-ивенты.

И сейчас стало четко видно, что тот, кто еще весной, с объявлением первого локдауна, принял решение о диджитализации и начал срочно разрабатывать онлайн-форматы ивентов, а летом, как только разрешили проведение массовых мероприятий, тестировать их и исправлять неизбежные факапы, оказался в более выигрышной ситуации по сравнению с коллегами по рынку, которые с онлайном не суетились, уверенные, что к осени пандемия закончится и все вернутся к милому сердцу офлайну.

50 на 50

Сегодня соотношение заказов старых-добрых офлайн-корпоративов и пугающих новизной онлайн-ивентов пропорционально, отмечают игроки рынка.

При этом, как утверждают организаторы ивентов, принятое в начале этой недели ужесточение правил проведения массовых новогодних праздников, к отмене уже заказанных "живых" корпоративов не привело. Хотя допускают, что те компании, которые еще решают проводить-не проводить корпоратив, новые запреты могут склонить в пользу онлайна, чтобы избежать лишних хлопот с правилами безопасности, а особо осторожных подтолкнут и вовсе не проводить ивент.

"Клиенты поделились в своих решениях так: 40% хотят корпоратив в формате офлайн, 40% - онлайн, а 20% - это те, кто отказались от празднования вообще, потому что позволить сделать это офлайн не могут: либо кто-то болеет, либо сотрудники в разных городах и компания не хочет лишний раз подвергать их риску, но все равно хочет сделать приятное своим партнерам, клиентам и сотрудникам, и в таком случае заказывает подарочные боксы", — оценивает сложившуюся ситуацию Екатерина Деряга ("Дядя Жора Company").

"В ноябре, буквально до первых чисел декабря, весь рынок ждал, когда же объявят локдаун. У нас было в работе 300 сделок в Одессе, а по всем городам (компания также работает в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве, Кривом Роге — Delo.ua) — более полутысячи, но из них всего у нескольких десятков была сделана предоплата. То есть интерес есть, а предоплат нет, потому что люди боятся. Но мы с ними поддерживали постоянную связь. И наконец после того, как объявили даты локдауна, эти связи стали конвертироваться в сделки", — пояснил растущую динамику последних нескольких недель Алексей Самулев, основатель группы компаний Questoria.uа, Q-team и Fort Boyard.kh.

В инвент-агентствах отмечают, что по сравнению с летом, когда предпочтение отдавалось живым встречам, в декабре гораздо активней начали заказывать именно онлайн-корпоративы.

"У нас сейчас онлайн-ивентов — 75%, а тимбилдинг-корпоративов где-то 50 на 50", - говорит Алексей Самулев и считает, что те, кто не делает онлайн — очень многое теряют.

Чем привлекает онлайн

Онлайн-формат, как оказалось, имеет свои плюсы, которые не видны с первого взгляда. В том числе, крупные компании, сотрудники которых работают в нескольких городах, поняли, что на мероприятие в онлайн-режиме собрать всех вместе гораздо проще, замечают в ивент-агентстве Rush (работает в Днепре, а также в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе). Кроме того, можно легко собрать одновременно несколько сотен, а если необходимо и несколько тысяч человек.





И, конечно, один из самых важных моментов — цена. Так, если для офлайн-корпоратива в ивент-агентстве Rush называют такие базовые цифры (без учета кетеринга): минимальный пакет от $1000, средний — от $5000, максимальный — от $10000, то для онлайна стоимость будет ниже на 20-25%.

То, что онлайн как правило дешевле офлайна объясняется прежде всего отсутствием расходов на логистику, но бывает и наоборот - все зависит от сложности запросов клиента.

Екатерина Деряга ("Дядя Жора Company") делит все онлайн-корпоративы на две группы. "Первая - масштабно и дорого (в формате теле-шоу - Delo.ua). В этом случае нужны сцена, свет, звук, ставится профессиональное техническое обеспечение, с которым работают телевизионные команды, а все артисты работают вживую, полноценно прорабатывая свою программу.

И есть бюджетный вариант. Это когда корпоративы проходят в формате вечеринки в Zoom, для которой достаточно ведущих и каких-то небольших наполнений: квестов, интерактивов, спикеров, квизов и шоу-программы", — комментирует концертный директор "Дядя Жора Company".

При этом стандартную стоимость корпоратива того и другого формата сравнивать не берется: "Все зависит от выбранного состава артистов, шоу-программы, декора и места проведения".

Конечно, возможность сэкономить привлекает заказчиков к бюджетному онлайн-формату. Но в случае с новогодним корпоративом это не срабатывает, считает Екатерина Деряга. "Да, клиентов стало меньше, но те, кто гуляют, те уже гуляют хорошо. Год был сложный для всех, поэтому всем очень хочется праздника", — отмечает она эмоциональную составляющую финального месяца 2020-го.

Прайсы на организацию традиционных офлайн корпоративов остались такими же, как в прошлом году, утверждают игроки рынка. Таким же как обычно остался процент, который получают ивент агентства с каждого заказа, — 10%.

Что со звездами

А что сейчас происходит с гонорарами артистов первого эшелона, выступающих на корпоративах: повысились они или наоборот, стали меньше?

Практика "Дядя Жора Company", имеющего огромный "супермаркет артистов" (клиенты могут выбирать из более 1000 имен), показывает, что из звезд шоу-бизнеса никто в этом году не поднимал цены, но и опускать тоже никто не опускал. "Возможно, в какой-то индивидуальной ситуации пересматривали. Но чтобы кто-то стоил $25000 и опустился до $15000 — нет", — говорит Екатерина Деряга.

По ее информации гонорары за выступление на офлайн-ивентах такие: Олег Винник — 30000 евро, Настя Каменских — $17000, Наталья Могилевская — $15000. Для ведущих — Дядя Жора — $4000, Юрий Горбунов — $5000, Олег Кензов, который очень востребован сейчас, — $8000.

"Это стандартные гонорары и на Новый год они обычно повышаются на 15-20%, но в этом году мало кто повышал, а если и повышал, то максимум на 10%", — отмечает Екатерина Деряга. В ивент-агентстве Rush на вопрос о гонорарах звезд ответили, что ценник у Монатика такой же, как у Винника, а вот у Светланы Лободы уже в три раза дороже. Если клиент хочет на корпоратив артиста с именем, но при этом не с "заоблачными ценами", — тогда это, например, "С.К.А.Й." или Melovin. Онлайн-выступление артиста, как правило, дешевле, опять же из-за отсутствия расходов на логистику.

По-прежнему остается популярным "онлайн-поздравления от звезд" - заранее записанное видео-поздравление, или звонок от артиста, например, в Viber, отметили в "Дядя Жора Company". Это предложение было у них и раньше, до карантина. Прайсы такие: Дядя Жора — 500 у.е., Олег Кензов — 500 у.е., Dorofeeva (Надя Дорофеева, экс-солистка группы "Время и стекло") — 15000 грн, NK (Настя Каменских) — 3000 у.е., Мишель Андраде — 9000 грн, "Вар'яти шоу" — 1500 грн/артист.

Алексей Самулев (Q-team, Fort Boyard.kh и Questoria.ua) отметил, что его команда старается не работать с артистами, выставляющими неразумные гонорары, уточнив: "Все зависит от имени, нельзя сравнивать малоизвестного исполнителя, который где-то в клубах выступает, со звездой национального уровня. Для меня разумные прайсы у артистов, имена которых вы точно знаете, — это $3000, $6000, $11000".

Ролевые игры на НГ-корпоративе

Сценарии онлайн-корпоративов Questoria.ua начала разрабатывать с началом весеннего карантина. Сейчас предлагает четыре формата. "Первый — формат, который ближе всего к ролевой игре, которую мы разрабатывали для живых квестов, но прекрасно лег и в онлайн. Участники разыгрывают что-то вроде фильма, где начало, например, детектив, а то, как будет идти расследование, чем все закончится, — зависит от игры.

В том же зуме участник видит экран, состоящий из анимированных изображений своих коллег, которые наряжены в костюмы, — это картинка, за которой интересно наблюдать. Имена людей переименовываются: и это уже не Игорь Пыжиков, а Лорд Стенфорд", — рассказал Алексей Самулев.

Второй формат — детективный поединок. Когда участники разделяются на два зум-рума. Это соревнования в расследованиях, в проницательности, тут проверяется и блеф, и командное взаимодействие. Третий формат — это квиз, по факту это "Что? Где? Когда?".

И очень хорошо именно на Новый год, зашел формат, который команда опробовала еще весной — это квест-боксы. Изначально курьером каждому игроку доставляется посылка, в которой есть элементы костюмов, часто — какой-то подарок, вино, что-то для мастер-класса. "И, когда все выходят в эфир наряженные, разукрашенные, начинается взаимодействие", — рассказал Алексей Самулев. — Часто мы берем студию, где выступает кавер-бенд, стендап, там может выступить директор. Это уже полноценный ивент, сравнимый по ценам с обычным".

Стоимость онлайн-корпоратива: минимум 350 грн с человека, стандарт (в который уже входит оплата ведущих и ди-джеев) — 500-600 грн с человека.

Готовь, развлекаясь

Идея проводить корпоратив в формате кулинарного мастер класса, где активно участвуют все сотрудники, которую предлагает киевская кулинарная студия Сookeryschool, приобрела в этом году особую актуальность. Ведь из-за карантина и перехода на дистанционную работу все больше людей стали готовить дома.

А также у кулинарной студии есть своя площадка - помещение общей площадью более 500 кв метров и большая терасса, оборудованная грилем и коптильней. "И еще у нас есть супер-уникальная штука. Это наш all road вездеход Fun Kitchen Truck — мобильная выездная профессиональная кухня, что дает нам возможность выезжать на любую локацию в любую точку Украины", — рассказал владелец Сookeryschool Евгений Чернуха.

Сейчас кулинарная студия предлагает и корпоративы в онлайн-режиме, которые организует в партнерстве с Global Show Event. Преподаватель в прямом эфире через Zoom или YouTube проводит кулинарный мастер-класс. Если нужно, участникам доставляют бокс офисы с набором необходимых продуктов, они могут общаться с шефом, в кадре с преподавателем работает профессиональный ведущий, который устраивает конкурсы и следит за успехами участников.

А для быстроты заказа сформированы несколько базовых предложений. Для оффлайн: минимальная цена - от 1200 грн/чел ( от 7 человек), 1500 грн/чел ( для компаний от 30-ти человек), вечеринка под ключ 2000 грн/чел (от 7-ми человек).

Праздник приедет к вам

В ситуации, когда ресторанам запретили проводить массовые новогодние праздники, наличие своей площадки становиться конкурентным преимуществом. Такие площадки есть у компании Party Bus — это патибасы рассчитаны на небольшие компании до 30 человек.

Цены бюджетные: эконом вариант (с разработкой экскурсионного маршрута, праздничными аксессуарами, ведущим-диджеем и барменом) обойдется в 3600 грн за три часа, есть пакеты стоимостью 5400 грн и 7500 грн. "В последнем случае приедет лучший патибас — новенький, весь в экранах", — уточняет владелец Party Bus Александра Душко.

По его словам, мобильность привлекает компании, у которых есть филиалы в разных районах города, и сотрудники одного филиала могут поехать в гости к другим. А также патибас может остановиться во дворе, где находиться здание, в котором расположен офис.

У компании есть свой кейтеринг, стандартная цена - 200 грн на человека (без напитков), но еду можно заказать и в любом ресторане и по дороге заехать забрать, а выпивка разрешается своя.

Ковидные нюансы

Рассказывая про корпоративы, ивент-агентства обязательно отмечают, что следят, чтобы соблюдались правила безопасности: были дезинфикаторы, маски, дизинфировались помещения.

А в "Дядя Жора Company" даже вспомнили ситуацию, когда заказчик перед ивентом попросил, чтобы обслуживающий персонал — организаторы, артисты, команда ресторана, администраторы — все, кто должен был работать на площадке, сдали тесты на ковид. Правда, это был единичный случай.

К тому, что все происходит спонтанно, в инвент-агентствах уже привыкли и в 2021 год смотрят с оптимизмом. Оптимизм внушают новости про вакцину. Многие надеются, что уже следующим летом ситуация нормализуется и онлайн-ивенты пойдут на спад, а живые праздники, таймбилдинги, корпоративы займут прежднее приоритетное место.

Елена Гладских