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Яхтинг как альтернатива традиционному отдыху в Турции

26 июля 2017, 19:00
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Почему стоит попробовать яхтинг на Средиземном море и сколько это стоит, рассказывает совладелец яхтенной компании Fleet5 и капитан с 13-летним стажем Андрей Иванов

Андрей Иванов Андрей Иванов совладелец компании Fleet5

Первый яхтенный опыт — это в 99% случаев море впечатлений и неожиданных ощущений. Существует несколько очевидных причин, которые провоцируют заядлых путешественников попробовать себя в яхтинге.

Первая — вид с другой стороны. Если вам кажется, что нет никакой разницы в том, смотрите вы страну (город) с моря или с суши, вы погорячились с выводами. Это, как говорят в Одессе — две большие разницы. Причем настолько, что может запросто показаться, что вы побывали в двух разных странах. И все это благодаря разности морских и сухопутных маршрутов. Скажем, взять ту же Турцию. С суши — это раскрученные ленивые курорты с шикарными отелями по системе "все включено" или богатая экскурсионная программа по историческим памятникам. Яхтенная Турция — это активный экспедиционный туризм с заходом в маленькие почти необитаемые бухты и пляжи, которые порой напоминают побережье Карибов.

Стоимость яхтенной Турции сравнима с ценой за путевку в пятизвездочный местный отель — $600-800 с человека с перелетом.

Причина вторая — свобода действий. Это ощущение дает только море — идешь куда желаешь в пространстве без границ. Впрочем, в море или океане границы тоже имеются. Правда, там их практически не видать. Справедливости ради стоит отметить: границы более заметны тем, кто ходит на яхте, скажем, в летний сезон по популярным маршрутам — островам Греции, Италии, Испании. Не исключено, что наедине с морем и командой так и не удастся остаться — скопление лодок в маринах порой превышает возможности морских стоянок. При этом в сезон стоимость пребывания в марине может обходиться в 100-200 евро в сутки. И это далеко не предел.

Причина третья — разнообразие "картинки". Яхта — это своего рода отель на воде, который позволяет быстро менять пейзаж. Скажем, пожелалось увидеть исторические достопримечательности Неаполя — зашел в местный порт, на этом же маршруте в поисках неосвоенной дикой природы можно последовать на те же близлежащие острова Искья и Капри. В данном случае яхта — идеальный сценарий — если бы вы путешествовали по суше, то подобные передвижения стоили бы не только дополнительных сил, но и затрат — паромы и самолеты, которые "вытянут" дополнительный бюджет в 100-200 евро с человека.

Причина четвертая — ко всему вышеперечисленному однозначно можно добавить доступность недоступного. Речь идет о ресторанчиках, куда попасть можно только с воды; крошечных островах, где сложно посадить даже аэроплан; диких бухтах и нетронутых, спрятанных от чужих глаз гротах.

Чтобы первый морской вояж оставил правильное послевкусие и влюбил в яхтинг, стоит выбрать незамысловатый, но интересный маршрут, например, та же Турция идеальна для первого раза.

Стоимость недельной аренды лодки там — около $2 000 на 6-8 человек. Еще около $250 придется потратить на перелет до Даламана, не более $100-150 — на стоянки и топливо для лодки.

Альтернативой может стать летне-осенняя Греция, где ходить на лодке допустимо практически круглогодично. Там цены примерно на 15-20% выше.

Автор: Андрей Иванов Андрей
Иванов
совладелец компании Fleet5

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: туризм , яхты , отдых , турция

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Яхтинг как альтернатива традиционному отдыху в Турции | Путешествия | Дело
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