Как формировать бренд личности, чтобы вас не стерли в один клик

Сразу после того, как Facebook, Instagram, WhatsApp, восстановили свою работу, мир начал подсчитывать потери Марка Цукерберга. Сколько потерял бизнес, который зависит от корпорации Facebook?

Здесь можно разделять малый бизнес, который существует только в IG и FB, и блогеров, для которых их блог и есть бизнес. Американские блогеры открыто заявляют о суммах в размере $1000-2000. У кого были запланированы рекламные кампании, вынуждены были перенести их на день и соответственно, это дополнительные затраты на создание контента и пробуксовка в плане.

Мир настолько охватил кураж заработка в социальных медиа, что мы забыли о том, что все в один день может исчезнуть. Пандемия подтолкнула бизнес стать более активным онлайн, а падение сетей – к диверсификации.

Социальные медиа дали нам возможность масштабировать себя и создавать свой цифровой образ гораздо быстрее, чем это было возможно раньше. На этой возможности выросла целая индустрия, которая состоит из тех, кто создает контент, кто продвигает его и кто оплачивает. В ТОП-запросов в поиске, попадает комбинация слов "Личный бренд в Instagram". Получается, что если твой бренд в IG, это значит, что просто в 1 клик он может исчезнуть. Только это вовсе не бренд.

Эксперимент "Мир тесен" сократился из 6 рукопожатий к одному клику в социальных медиа.

Мы стали намного ближе, а мир меньше. Между нами нет огромных заборов и в нас растет ощущение "дружбы", со скоростью передачи данных.

Если еще 10 лет назад, статья затрат на командировки могла легко сравняться с затратами на развитие продукта/услуги, сейчас мы легко связываемся онлайн и даже, научились ощущать эмоциональную связь.

Правило 90/10, помогает нам легко телепортировать информацию от нас, к аудитории и охватывать еще большую группу людей. Именно 10% людей, отвечают за проникновение информации в разные слои населения.

Именно в этой точке, возникает вопрос "Как я могу заявить о себе?" Хотя, нас должно волновать: "Как быть услышанными и достичь поставленной цели".

Нас много, мы близко и нам нужна самоидентификация, чтобы быть замеченными, услышанными, принятыми.

Бренд личности — это репутация, прежде всего. Личность — то, что есть у нас от рождения.

К примеру, мы в нашей компании подчеркиваем в людях сильные стороны, наводим фокус на преимуществах, разрабатываем позиционирование и модели коммуникации, помогаем вести за собой и повышаем узнаваемость, без риска потерять это все.

Так как себя не потеряешь, а свою digital-персону — можно. Это нужно понимать и для себя сделать выбор, по какому пути идти. Проявлять себя — одна из первых задач человека, у которого есть цель. И здорово что каждый раз можно пересобирать себя, под цель, достигать ее и усиливать влияние, а потом снова пересобирать. Это цикличный процесс, который не имеет финальной точки. У digital-персоны это есть и это нужно просто принять.

Как формировать свой бренд личности, чтобы вас не могли стереть в один клик?

1. Создайте личный сайт, где будете размещать информацию, быстрые новости и с навигацией, чтобы быстро найти вас в любой социальной сети или связаться с вами по электронной почте.

2. Оцените свою онлайн-репутацию. Есть много ресурсов, которые покажут вам выдачу по вашему имени. Если вы начинаете с чистого листа или перебираете свой бренд, вам необходимо залить фундамент вашего бренда:

Проработать свое позиционирование — то как вас будут воспринимать и для кого вы;.

Создать портрет своей аудитории и нарисовать круги влияния;

Создать уникальное личное предложение;

Определить роли и большие темы;

Узнать свою модель бренда личности

Только после этого можно переходить к действиям.

3. Диверсифицируйте каналы проявления себя. Не выбирайте одну сеть или форму. Обязательно соединяйте онлайн и офлайн проявления и используйте целостный подход.

Помните, что вы и есть бренд.

Работать нужно, прежде всего, над собой, своей репутацией и ежедневными действиями. Как мы общаемся, как ведем себя на работе или в ресторане, как выглядим, каким тоном говорим и как относимся к другим людям.

Это то, что формирует восприятие нас другими и то что помогает или мешает в коммуникации с другими людьми. Это прямо влияет на то, чтобы нас выбирали и с нами хотели создавать проекты, бизнесы, кампании.