Как неэкономисту понять экономику, визуализировать данные и начать стартап — три актуальных онлайн-курса

До 2020-го года рост рынка онлайн-обучения будет составлять 18% ежегодно, утверждает исследование Technavio.

И это не удивительно, ведь современное общество развивается очень динамично и технологии позволяют не привязываться к времени и месту обучения. Сегодня возможностей учиться сейчас более чем достаточно.

Эти три бесплатных онлайн-курса — не только актуальны и полезны, они помогут иначе взглянуть на мир.

Экономика для неэкономистов

Экономика — часть жизни каждого из нас, даже если мы считаем себя гуманитариями. Этот курс актуален как для студентов, так и старшего поколения, ведь он помогает применять экономические знания в повседневной жизни.

Вы не только поймете, на чем базируются рыночные отношения, как образуется и живет бизнес, а и получите достаточно знаний, чтобы грамотно распоряжаться своими доходами и планировать затраты.

По сути, мы сталкиваемся с этими вопросами ежедневно. Но достаточно ли у нас знаний, чтобы грамотно управлять своей жизнью?

После прохождения курса вы найдете ответы на многие вопросы

и разберетесь со многими сложными понятиями.

Визуализация данных

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about

Каждый из нас ежедневно сталкивается с огромными массивами информации. Для того, чтобы ее разложить по полочкам, активно используются инструменты визуализации, в частности инфографика.

Особенно это направление актуально для аналитиков, которые анализируют огромное количество информации и передают свои исследования широкой аудитории, которая, как правило, не готова к сложным потокам данных. На занятиях просто и доступно рассматриваются инфодизайн, алгоритм создания инфографики, особенности визуального восприятия и инструменты реализации визуального контента.

Сегодня сложно представить себе выход на рынок или старт любого проекта без качественного визуального контента. О том, как достичь успехов в этой области, рассказывает практик, руководитель проекта texty.org.ua Анатолий Бондаренко. Курс рассчитан на 5 недель. Все видеоматериалы курса и тесты есть в свободном доступе, поэтому можно значительно ускорить обучение.

Как создать стартап

https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Startup101/2015_T2/about

Этот курс читался в Стэндфордском университете в 2014 году, но до сих пор остается актуальным для всех, кто хочет открыть собственное дело, но не знает с чего начать. Знаменитые практики, среди которых Питер Тиль (соучредитель PayPal, первый инвестор, вложивший деньги в Facebook), Дастин Московиц (соучредитель Facebook), Сэм Альтман (президент самого известного в мире венчурного фонда Y Combinator) и другие помогают найти бизнес-идеи, построить стратегии, собрать эффективную команду.

За 6 недель вы познакомитесь с десятью основными этапами создания стартапа и, уверен, получите колоссальный заряд вдохновения, как это случилось со мной.

Курс доступен на английском и частично в украинском переводе.

На сегодняшний день каждый из нас имеет практически неограниченные возможности в бесплатном образовании благодаря интернету. Почему бы вместо просмотра сериала или ленты в социальных сетях не посвятить время саморазвитию?