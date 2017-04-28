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Как неэкономисту понять экономику, визуализировать данные и начать стартап — три актуальных онлайн-курса

29 апреля 2017, 11:00
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Визуализация данных, основы экономики и свое дело. Эти три онлайн-курса не только актуальны. Они помогут иначе взглянуть на мир, считает Кирилл Бигай, соосновательи СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com

Кирилл Бигай Кирилл Бигай соосновательи СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com

До 2020-го года рост рынка онлайн-обучения будет составлять 18% ежегодно, утверждает исследование Technavio.

И это не удивительно, ведь современное общество развивается очень динамично и технологии позволяют не привязываться к времени и месту обучения. Сегодня возможностей учиться сейчас более чем достаточно.

Эти три бесплатных онлайн-курса — не только актуальны и полезны, они помогут иначе взглянуть на мир.

Экономика для неэкономистов

Экономика — часть жизни каждого из нас, даже если мы считаем себя гуманитариями. Этот курс актуален как для студентов, так и старшего поколения, ведь он помогает применять экономические знания в повседневной жизни.

Вы не только поймете, на чем базируются рыночные отношения, как образуется и живет бизнес, а и получите достаточно знаний, чтобы грамотно распоряжаться своими доходами и планировать затраты.

По сути, мы сталкиваемся с этими вопросами ежедневно. Но достаточно ли у нас знаний, чтобы грамотно управлять своей жизнью?

После прохождения курса вы найдете ответы на многие вопросы

и разберетесь со многими сложными понятиями.

Визуализация данных

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about

Каждый из нас ежедневно сталкивается с огромными массивами информации. Для того, чтобы ее разложить по полочкам, активно используются инструменты визуализации, в частности инфографика.

Особенно это направление актуально для аналитиков, которые анализируют огромное количество информации и передают свои исследования широкой аудитории, которая, как правило, не готова к сложным потокам данных. На занятиях просто и доступно рассматриваются инфодизайн, алгоритм создания инфографики, особенности визуального восприятия и инструменты реализации визуального контента.

Сегодня сложно представить себе выход на рынок или старт любого проекта без качественного визуального контента. О том, как достичь успехов в этой области, рассказывает практик, руководитель проекта texty.org.ua Анатолий Бондаренко. Курс рассчитан на 5 недель. Все видеоматериалы курса и тесты есть в свободном доступе, поэтому можно значительно ускорить обучение.

Как создать стартап

https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Startup101/2015_T2/about

Этот курс читался в Стэндфордском университете в 2014 году, но до сих пор остается актуальным для всех, кто хочет открыть собственное дело, но не знает с чего начать. Знаменитые практики, среди которых Питер Тиль (соучредитель PayPal, первый инвестор, вложивший деньги в Facebook), Дастин Московиц (соучредитель Facebook), Сэм Альтман (президент самого известного в мире венчурного фонда Y Combinator) и другие помогают найти бизнес-идеи, построить стратегии, собрать эффективную команду.

За 6 недель вы познакомитесь с десятью основными этапами создания стартапа и, уверен, получите колоссальный заряд вдохновения, как это случилось со мной.

Курс доступен на английском и частично в украинском переводе.

На сегодняшний день каждый из нас имеет практически неограниченные возможности в бесплатном образовании благодаря интернету. Почему бы вместо просмотра сериала или ленты в социальных сетях не посвятить время саморазвитию?

Автор: Кирилл Бигай Кирилл
Бигай
соосновательи СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com

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Как неэкономисту понять экономику, визуализировать данные и начать стартап — три актуальных онлайн-курса | Культура | Дело
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