Эксклюзив

Книги, які рятують: "Тансформація війни" та "Моя Друга світова"

26 января 2017, 22:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

У 2016 році я намагалась далі навчитись жити з усвідомленням війни і реальних людських страхів і слабкостей. В таких умовах люди і книжки рятують.

Олеся Жулинська Олеся Жулинська директор зі зв'язків з громадськістю "Кока-Кола Україна"

Рік 2016 був складний, без особливих очікувань, однак з деякими розчаруваннями та все ще з більшими вимогами до себе. Намагалась далі навчитись жити з усвідомленням війни і реальних людських страхів і слабкостей.

Про людей не буду тут — хоча при одному пригадуванні огортає хвиля тепла і вдячності. За сильних і рідних, які попри все борються, беруть на себе ще більше відповідальності, не зупиняються в розвитку і "філософському ставленні до життя". Для цього ж виховання внутрішнього "філософського ставлення до життя" мені помагали книжки

Виділю лише парочку:

Мартін Ван Кревельд. "Тансформація війни".

Про трансформацію соціокультурних характеристик збройних конфліктів, про зміни за останні 200 років, гуманність і нові типи війни, сутність яких знищення інакших смислів. Кажуть, для того щоб перестати чогось боятися — треба розкласти цей старх на найдрібніші молекули. От я і намагалась за допомогою цієї роботи.

І якщо перша робота — це скоріше науковий трактат, то інша книжка — це гуманістична праця обрамлена історичними данними. То книга мого батька, Миколи Жулинського "Моя Друга світова".

Це переплетення дитячих вражень, історичних фактів і людських трагедій у вирі Волиньскої трагедії. Занурюючись в книгу, ви перестаєте дивитись на події того часу як на вину того чи нішого народу, приходить страшне усвідомлення людських життів, кинутих на поталу політичної гри, що все нищила і тепер продовжує загострювати відносини Польщі та України.

Автор: Олеся Жулинська Олеся
Жулинська
директор зі зв'язків з громадськістю "Кока-Кола Україна"

Раздел: >
Теги: антидеградант-2016 , книги , психология , война

← Другие рекомендации Антидеграданта
По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Книги, які рятують:
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.21
EUR EUR - - 29.23
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.59 12.35
Киевская область 21.69 11.44
Львовская область 21.57 12.14
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
Книги, які ламають шаблони: "Думай як фрік", "Ніколи не їжте наодинці", "Доставка щастя" Книги, які ламають шаблони: "Думай як фрік", "Ніколи не їжте наодинці", "Доставка щастя" Цікаві історичні паралелі: про ізраїльське економічне диво та трансформацію галицьких селян Цікаві історичні паралелі: про ізраїльське економічне диво та трансформацію галицьких селян 4 книги о мировом порядке, "инклюзивных" правительствах и насилии 4 книги о мировом порядке, "инклюзивных" правительствах и насилии
Все новости
Комментируемые
1 Прорыв фешн-ритейла made in Ukraine — лишь вопрос времени 2 4 книги о мировом порядке, "инклюзивных" правительствах и насилии 3 Воскресное чтение: " твердая" научная фантастика и редкий сборник стихов и прозы 4 Цікаві історичні паралелі: про ізраїльське економічне диво та трансформацію галицьких селян 5 Новый эпизод "Звездных войн" собрал в прокате $1 млрд
Все новости
Видео
 Мужской дресс-код для рейва показал Dior в минутном видео
Объявлены претенденты на "Оскар": "Ла-Ла Лэнд" получил 13 номинаций
Все видео
Фото
Мужской дресс-код для рейва показал Dior в минутном видео
Мужской дресс-код для рейва показал Dior в минутном видео
Объявлены претенденты на "Оскар": "Ла-Ла Лэнд" получил 13 номинаций
Объявлены претенденты на "Оскар": "Ла-Ла Лэнд" получил 13 номинаций
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.