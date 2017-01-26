Книги, які рятують: "Тансформація війни" та "Моя Друга світова"

Рік 2016 був складний, без особливих очікувань, однак з деякими розчаруваннями та все ще з більшими вимогами до себе. Намагалась далі навчитись жити з усвідомленням війни і реальних людських страхів і слабкостей.

Про людей не буду тут — хоча при одному пригадуванні огортає хвиля тепла і вдячності. За сильних і рідних, які попри все борються, беруть на себе ще більше відповідальності, не зупиняються в розвитку і "філософському ставленні до життя". Для цього ж виховання внутрішнього "філософського ставлення до життя" мені помагали книжки

Виділю лише парочку:

Мартін Ван Кревельд. "Тансформація війни".

Про трансформацію соціокультурних характеристик збройних конфліктів, про зміни за останні 200 років, гуманність і нові типи війни, сутність яких знищення інакших смислів. Кажуть, для того щоб перестати чогось боятися — треба розкласти цей старх на найдрібніші молекули. От я і намагалась за допомогою цієї роботи.

І якщо перша робота — це скоріше науковий трактат, то інша книжка — це гуманістична праця обрамлена історичними данними. То книга мого батька, Миколи Жулинського "Моя Друга світова".

Це переплетення дитячих вражень, історичних фактів і людських трагедій у вирі Волиньскої трагедії. Занурюючись в книгу, ви перестаєте дивитись на події того часу як на вину того чи нішого народу, приходить страшне усвідомлення людських життів, кинутих на поталу політичної гри, що все нищила і тепер продовжує загострювати відносини Польщі та України.