Realme представила мощный смартфон Narzo 30 дешевле $200

Смартфон Realme Narzo 30 представлен в единственной версии с объемом оперативной памяти 6 ГБ и объемом основной памяти 128 ГБ, сообщает Gadgets360. Заявленная цена нового гаджета — около $190. Он будет поставляться в двух цветах — Racing Blue и Racing Silver.

Технические характеристики смартфона Realme Narzo 30 включают: две SIM-карты (Nano), 6,5-дюймовый дисплей Full-HD + (1080x2400 пикселей) с соотношением сторон 20:9 и соотношением экрана к корпусу 90,5%. Гаджет работает под управлением Android 11 с Realme UI 2.0.

Для любителей фото и селфи Realme предлагает тройную заднюю камеру, которая включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик с объективом f / 1.8, 2-мегапиксельный монохромный датчик с объективом f / 2.4 и 2-мегапиксельный датчик для макросъемки. Система задней камеры поддерживает такие функции, как Super Nightscape, Ultra 48MP Mode, Panorama, Portrait Mode, Time-Lapse Photo, HDR, Ultra Macro, AI Scene Recognition и AI Beauty. Запись видео может производиться в режиме до 4K / 30 кадров в секунду. Для селфи и видеочатов на передней панели Narzo 30 есть 16-мегапиксельная селфи-камера Sony IMX471. Она работает в паре с пятикомпонентным объективом f / 2.1.

Предлагаемые 128 ГБ хранилища UFS 2.1 можно расширить с помощью карты microSD через специальный слот. Варианты подключения включают 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5, GPS / A-GPS, NFC, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Из датчиков установлены акселерометр, датчик внешней освещенности, магнитометр и датчик приближения. Датчик отпечатка пальца находится на боковой части корпуса.

Компания Realme заявляет, что аккумулятор Narzo 30 емкостью 5000 мАч может работать до 32 дней в режиме ожидания. Также имеется поддержка быстрой зарядки Dart Charge мощностью 30 Вт, которая рассчитана на зарядку встроенного аккумулятора до 100% за 65 минут. Размеры телефона — 162,3x75,4x9,4 мм, вес — 192 грамма.

Точная дата поступления в продажу в Украине пока неизвестна.