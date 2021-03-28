"Полное выздоровление?": что не пропустить на Docudays UA

В этом году 18-ый Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходит под лозунгом "Полное выздоровление". Сначала формат фестиваля был заявлен как гибридный. Но из-за локдауна, о котором организаторы узнали за неделю до открытия, он снова проходит онлайн. "Восемь дней до фестиваля, или день сурка", — отреагировали на ситуацию организаторы (дело в том, что в прошлом году у них так же все было готово к офлайну, но за несколько недель до открытия объявили жесткий, тогда еще первый, карантин).

"Но мы не падаем духом и так же держим курс на "Полное выздоровление"! — написала команда фестиваля зрителям про смену формата. О том, что диджитализация фестиваля за этот год значительно продвинулась, показал ивент-открытие фестиваля, прошедший в онлайн-формате. Концептуально, стильно, с яркими запоминающимися визуальными образами-метафорами.

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Основной площадкой Docudays UA стал онлайн-кинотеатр DOCUSPACE, где можно просмотреть более 80 лент из конкурсной и внеконкурсной программы фестиваля и присоединиться к фестивальным дискуссий и мастер-классам.

В этом году программа Docudays UA сфокусирована на праве на здоровье, предлагает оценить весь масштаб мировых изменений с началом пандемии и так или иначе касается свободы выбора, поднимая как традиционные темы (отношения человека и системы, коррупция), которые пандемия сделала только острее, так и новые для нас явления.

Конкурсная программа традиционно состоит их трех программ. Международный конкурс полнометражных фильмов DOCU / МИР включает в себя 10 лент.

Конкурсная программа DOCU / КОРОТКО представляет 17 короткометражных лент со всего мира.

Все фильмы показывают в Украине впервые. В национальный конкурс DOCU / УКРАИНА отобрали пять фильмов.

Вне конкурса ленты представлены в десяти программах.

Традиционно фильмы, отмеченные на международных фестивалях, покажут в программе "Хиты", а в дополнение к ней в этом году запустили новую программу "Мастера", где представлены фильмы известных режиссеров документального кино.

Как рассказал Алекса Малышенко (Docudays UA) "Хиты" — это яркие, порой забавные фестивальные любимцы. "Мастера" — это монументальные полотна уже признанных мастеров, которые оставляют после себя сильное эстетическое впечатление.

Где смотреть

Посмотреть фильмы конкурсной и внеконкурсной программ можно в онлайн-кинотеатре DocuSpace.

Показы платные, необходимо купить абонемент за 400 грн или отдельные билеты по 50 грн. В свободном доступе в онлайн-кинотеатре программа "Трубадуры кино Шотландия и Украина", а также трансляция дискуссий.

Фестивальные локации, которые должны были быть задействованы в офлайне, дают обладателям фестивального абонемента скидку на свой ассортимент: кофе, десерты, напитки и др., которые можно получить на вынос. Детальней о них на сайте фестиваля, и там же рассказано, как пользоваться абонементом.

Что смотреть?

"Коллектив"

Фильм-открытие

Лента "Коллектив" румынского режиссера Александра Нана стала фильмом-открытием фестиваля. Фильм рассказывает о страшной трагедии — пожаре в ночном клубе Collective. Это событие провоцирует журналистское расследование, раскрывающее масштабные схемы в системе здравоохранения Румынии. "Коллектив" является участником Венецианского кинофестиваля, американского кинофестиваля "Сандэнс", призером Цюрихского фестиваля и обладателем награды "Дон Ки-хот" на МКФ в Тромсё.

"Docudays UA начинается с очень крутого фильма! Это все еще подъем новой волны румынского кино. Автор задается вопросом, как жить, когда твоя жизнь — лишь формальность для системы, "что прогнила", — поделилась в FB своим впечателением после просомтра кинокритик Елена Коркодым.

"76 дней"

Режиссеры Хао Ву, Вэйши Чэнь и Аноним (местный репортер в Ухане, который решил не раскрывать свое имя) рассказывают о хорошо благоустроенном "конвейере смерти" в китайской больнице. "И врачи, и пациенты в ленте деперсонализированы, хотя иногда сквозь отчуждения прорывается искренний крик боли и отчаяния", — отмечает программный директор фестиваля Виктория Лещенко.

"Гражданин Био"

Лента "Гражданин Био" режиссера Триш Долман - увлекательное расследование из недр биохакерського подполья. "Именно здесь происходят радикальные, даже для передовой медицины, эксперименты с телом и здоровьем (например, здесь лечат ВИЧ). Ожесточенная борьба разворачивается между идейными максималистами, которые стремятся бесплатного распространять свои открытия, и корпорациями, которые пытаются взять под контроль рискованные эксперименты и интегрировать их в собственные технологии власти", — рассказывает о ленте программный директор фестиваля Виктория Лещенко.

"Живые"

Программа DOCU / МАСТЕРА

В фильме "Живые" знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй показывает мексиканские семьи, в которых дети считаются пропавшими без вести с 2014 года. Тихая, печальная и нежная работа, не похожая на привычное по размаху искусство художника, чутко расспрашивает о боли и трансформирует фильм в "машину, генерирующую эмпатию", отмечает кинокритик Роджер Эберт.

"Крот"

Программа DOCU / ХИТЫ

В ленте "Крот" режиссер Майте Альберди, играя, проводит ревизию шпионских триллеров, приспосабливая привычный там инструментарий для эмоционального рассказа о старости и одиночестве. Вместе с 83-летним агентом под прикрытием Сержио, зрители раскрывают преступления и выполняют тайные задания, которые открывают трагикомическую реальность доме престарелых, рассказывает Алекс Малышенко (Docudays UA).

5 фильмов DOCU / МИР

Кинокритик Наталья Серебрякова выбрала самые интересные фильмы программы DOCU / МИР. Подробно она рассказывает о каждом из них на сайте Korydor.

"Однажды в Венесуэле", Анабель Родригес Риош

Крошечное поселение у озера Маракайбо в северо-восточном уголке Венесуэлы, выходящей к Карибского моря таким же спокойным, как и отдаленным. Туристы характеризует его как "идиллическое". Обедневшее и все менее многолюдными, поскольку несет на себе экономическое бремя политического разлада в стране, это село почти буквально на грани выживания: загрязнение воды и проседание от бурения нефти у задушили местную рыбную промышленность. В течение нескольких лет элегический документальный фильм Анабель Родригес Риош "Однажды в Венесуэле" спокойно наблюдает, как выживает поселок.

"Колумбийская семья", Таня Воль Серенсен

Влияние гражданской войны в Колумбии на человека исследуется в документальном дебюте режиссера Тани Воль Серенсен. Когда в 2016 году между партизанским движением FARC и правительством было заключено мирное соглашение, это открыло двери для восстановления связи между 29-летней Ирой, которая была сослана на Кубу, и ее мамой Руби. Руби увлекалась активизмом со времен, когда Ира была еще ребенком. Это породило значительное количество конфликтов между ними, особенно сейчас, когда Ира сама стала матерью. Предвыборная агитационная работа Руби оказывается безудержной, несмотря на поток смертельных угроз в ее жизни, тогда как Ира отчаянно хочет убедить мать переехать вместе с ней в Канаду.

"Маленький Самеди", Палома Сермон-Дай

Дэмиену Самеди около сорока лет. Он живет в маленьком селе в Валлонии, франкоязычной части юга Бельгии. Он тихо разговаривает и приветливый, но этот садовник имеет тайну, которую знает только его семья. Он пристрастился к героину еще двадцать лет назад. У него были напряженные отношения с матерью, несколько улучшаются, когда он решает окончательно завязать. сСермон-Дай фокусируется на отношениях между матерью и сыном через разговоры, которые он ведет с ней и его терапевтом. Это тихий и точный фильм, который позволяет героям рассказывать собственные истории почти шепотом.

"И ночи не будет", Элеонор Вебер

Пролетая над зонами конфликта, пилоты вертолета снимают все, что видят. Затем эти записи архивируются. Только с помощью этих изображений (снятых американскими и французскими войсками в Афганистане, Ираке и Пакистане) и анонимных свидетельств пилота, режиссер Элеонор Вебер создал свой потрясающий и скрупулезный документальный фильм, который изображает войну через глаз военного видоискателя.

"Укрощение сада", Саломе Джоша

Этот фильм — путешествие Грузией и наблюдения за изнурительной работой — пересадкой больших столетних деревьев на огромной площади. Чтобы зритель не думал, что это можно сделать с помощью простого оборудования, Джоша доказывает: дерево в центре истории весит столько же, сколько дом.

"Этот дождь никогда не закончится"





Междунароный конкурс DOCU / МИР

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" Алины Горловой представляет Украину в международном конкурсе. Мировая премьера ленты состоялась на Амстердамском фестивале документального кино (IDFA), там фильм получил награду в секции "Первое появление", а также он был награжден на одном из старейших мировых фестивалей "Festival dei Popoli". Лента является копродукцией Украины, Латвии, Германии и Катара. Герой фильма 20-летний Андрей Сулейман, вместе с родителями переехал из Сирии в Украину, но опять встретился с войной. Он является волонтером Красного Креста и работает с жертвами вооруженного конфликта.

"Розы. Фильм-кабаре"

Национальный конкурс DOCU / УКРАИНА

Ирена Стеценко, режиссер ленты "Розы. Фильм-кабаре" про Dakh Daughters Band, снимала фильм на протяжении шести лет. "Это как взять витраж и каждый его фрагмент разложить на тысячи цвето-прозрачных стекол-кадров. Сложно и очень красиво. Надо посмотреть еще раз!", — написала в FB кинокритик Елена Коркодым. Эта история не только о кабаре. В фокусе автора — "семь ролей, семь образов женственности, семь способов быть собой и семь жизненных кредо".

"Соль из Бонневиля"

Национальный конкурс DOCU / УКРАИНА

Фильм "Соль из Бонневиля" Семена Мозгового напоминает о том, что важно не где ты живешь, а сколько в тебе внутренней свободы. После эстетской "Истории зимнего сада" выпускник Харьковской государственной академии культуры снял приключения мотоциклистов. По сюжету, киевляне Назар и Макс на мотоцикле "Иж-49" отправляются в американский штат Юта, чтобы установить рекорд по скоростных гонок.

"В. Сильвестров"

Фильм "В. Сильвестров" Сергея Буковского показывают в специальной программе "Борис Петер. Тихая пауза", посвященной звукорежиссеру Борису Петеру, который ушел из жизни осенью прошлого года.

А также в специальных программах интересно увидеть:

— Первый в Украине показ документальных лент Криштофа Кесьлевского

— Онлайн-фотовыставку Александра Чекменева о психиатрической больнице "Добро пожаловать, вход воспрещен" — две серии работ, созданных в закрытой психиатрической больнице Овучей в конце девяностых.

Из новинок этого года стоит отметить две программы документальной анимации. Они появились благодаря партнерству с фестивалем Linoleum.

Также в блоке новинок - программа о создании VR-фильмов с участием Academy of Visual Arts Kharkiv. Кстати, проморолики фестиваля в формате 3D-анимации создал Анатолий Сурьма из поселка Теофиполь Хмельницкой области, первая профессия которого — тракторист. И на фестивале представлена ретроспектива его работ.

Полный перечень онлайн-показов, трансляций и событий смотрите на сайте фестиваля.

Подготовила Елена Гладских