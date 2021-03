Кто получит главный "Оскар": как кинокритики оценивают шансы номинантов

Объявлены номинанты на награды Американской киноакадемии. В этом году "Оскары" вручат в 93-й раз. Церемония награждения пойдет в Лос-Анджелесе 26 апреля. Вообще-то, ее планировали провести традиционно в феврале, но вынуждены были перенести из-за коронавируса.

Еще одно изменение, введенное из-за коронавируса: в этом году право номинироваться имеют картины, которые еще не выходили в прокат, а были представлены на онлайн-сервисах. При этом они должны иметь запланированные даты выхода в прокат.

"Оскар" остается самой престижной кинонаградой в мире, хотя в последнее время не обходится без скандалов. Одной из самых громких была кампания #OscarsSoWhite, критиковавшая то, что большинство киноакадемиков, голосующих за лауреатов, - это белые мужчины старше 50 лет. В результате Академии пришлось существенно увеличивать присутствие в жюри женщин, представителей этнических меньшинств и зарубежных кинематографистов.

Претенденты на главный "Оскар"

За главную награду "Оскар" за лучший фильм будут бороться восемь лент: "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Земля кочевников", "Минари", "Звук металла".

Режиссер и сценарист Михаил Идов так характиризует в своем Twitter эту восьмерку: "Самый интересный эффект пандемии — американское кино в этом году выглядит абсолютно европейским: скромные бюджеты, лирическая социалка как главный жанр, масса новых режиссёров из других стран (включая француза и британку), фильм в ч/б, фильмы на других языках, на сборы всем пофиг."

Фильмы-номинанты являются хорошей характеристикой 2020-го как года малобюдженого и авторского кино.

Бюджеты и кассовые сборы номинантов в категории "Лучший фильм" приводит kkbbd.com:

"Суд над чикагской семеркой": бюджет $35 млн / сборы $107 тыс. (фильм прокатывал Netflix);

"Иуда и черный мессия" — $26 млн долларов / $5 млн долларов;

"Манк" — $25 млн / $122 тыс. (фильм прокатывал Netflix);

"Отец" — $20 млн / $1,3 млн

"Девушка, подающая надежды" — $16,9 млн / $9,6 млн

"Земля кочевников" — $5 млн / $2,5 млн

"Минари" — $2 млн / $3,3 млн

"Звук металла" — создатели указывают "минимальную семизначную цифру". Сборы - $102 тыс. (фильм прокатывал Amazon Prime).

Действительно, бюджеты нынешних номинантов намного скромнее прошлогодних. Стоит сравнить два самых дорогих фильма-номинанта этого и прошлого годов (кстати, оба представляет Netflix). У "Суда над чикагской семеркой" бюджет $35 млн, а у "Ирландца" — $159-200 млн.

Совсем не голливудский бюджет у черно-белого "Манка" — $25 млн, лидируюшего по количеству номинаций - их у фильма десять.

У "Земли кочевников" бюджет в пять раз меньше - $5 млн. При этом "Земля кочевников" является фаворитом кинокритиков, которые единодушно прочат ленте главный "Оскар". А также прогнозируют "Оскары" режиссеру фильма Хлое Чжао, которая еще и написала сценарий и смонтировала ленту.

Главную роль в "Земле кочевников" сыграла Фрэнсис Макдорманд, получившая номинацию в категории "Лучшая актриса". А всего у фильма шесть номинаций на "Оскар".

На Венецианском кинофестивале фильм завоевал главный приз — "Золотого льва", на кинофестивале в Торонто — приз зрительских симпатий, недавняя награда - "Золотой глобус" в двух категориях Лучший драматический фильм и "Лучший режиссер".

В украинский прокат фильм выйдет 25 марта.

Конкурентом "Земле кочевников" называют ленту "Девушка, подающая надежды", у которой пять ключевых номинаций (фильм, режиссура, актерская работа, сценарий и работа монтажера). А также не исключена вероятность, что главный "Оскар" отдадут "Манку", лидирующему по числу номинаций. Их у фильма десять.

За победу в категории "Лучший иностранный художественный фильм" поборются: "Еще по одной", "Лучшие дни", "Коллектив", "Человек, который продал свою кожу", "Куда ты идешь, Аида?"

В этом году среди номинантов на "Оскар" нет ни одного супергеройского фильма, функцию блокбастера выполняет "Довод", но у него всего лишь две технических номинации.

В категории "Лучшая режиссура" представлены: Дэвид Финчер за "Манк", Ли Айзек Чун за "Минари", Хлоя Чжао за "Землю кочевников", Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды" и Томас Винтерберг за "Еще по одной".

Номинанты "Лучшая женская роль": Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников") и Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды").

Номинанты "Лучшая мужская роль" Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") посмертно.

Среди прочих фильмов, которые претендуют на победу в нескольких номинациях, — комедия "Борат-2", представленная в категориях "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая актриса в роли второго плана" (Мария Бакалова). Саша Барон Коэн, сыгравший в "Борате-2" главную роль, выдвинут на "Оскар" за другую свою работу — он претендует на награду за роль второго плана в ленте "Суд над чикагской семеркой".

Номинанты в категории "Лучший анимационный фильм": "Вперед", "Путешествие на Луну", "Душа", "Легенда о волках", "Барашек Шон: Фермагеддон".

Неожиданная номинация в категории "Лучшая песня" - у комедии "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga" (Netflix) за песню Husavik.

Другие номинанты в этой категории: "Fight for You" ("Иуда и черный мессия"), "Hear My Voice" ("Суд над чикагской семеркой"), "Io Si (Seen) ("Вся жизнь впереди"), "Speak Now" ("Одна ночь в Майами").

Максимальное количество номинаций получил Netflix — 35. У — Disney 15. У Amazon Studios всего 12, но для компании это рекорд. Первые номинации получили сервисы Apple TV+ ("Легенда о волках") и Disney+ ("Айван: единственный и неповторимый"). Для платформ, существующих всего 16 месяцев, это хороший результат.