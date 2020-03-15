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ЗОЖ 1 час назад

Коронавирус: Эпидемия паники — как защитить себя от "эффекта ноцебо"

Паника негативно влияет на иммунитет. Тут срабатывает "эффект ноцебо" и паникующий начинает ощущать те симптомы, о которых слышит в телевизионных новостях или читает. Зафиксированы даже случаи летальных исходов от придуманных болезней

Коронавирус: Эпидемия паники — как защитить себя от "эффекта ноцебо" Коронавирус: Эпидемия паники — как защитить себя от "эффекта ноцебо"
Фото: economictimes.indiatimes.com

Мы видим коронавирус повсюду: в новостных лентах и телевизионных сюжетах, в очередях за гречкой и опустевших торгово-развлекательных центрах, в носящих марлевые маски людях и в оставленных без школьных занятий детях. И невольно становимся частью этой эпидемии. Глобальной эпидемии паники.

Как нами управляет паника

Людьми, которые находятся в этом состоянии, очень просто управлять. Паника снижает или полностью выключает критическое мышление человека. Наша "взрослая" часть отказывается работать и обнажается детская часть психики. А она легко поддается нужным внушениям и самым абсурдным утверждениям. Именно поэтому паникующие слушаются людей, которые дают четкие, понятные, короткие, простые утверждения. Также как дети слушаются взрослых.

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Но это еще не самое страшное. Доказано, что паника негативно влияет на иммунитет, в том числе за счет гормона кортизола, сжатия всего тела и ухудшения кровообращения. Большинство людей знают о существовании эффекта плацебо, но не догадываются о существовании эффекта ноцебо (от лат. nocebo — "я поврежу"). Это антитеза плацебо. То есть средство, которое не обладает фармакологическим действием, но вызывает отрицательную реакцию у пациента.

Принимая условную "пустышку" человек внушает себе, что сейчас станет плохо. И ему реально становится плохо. Эффект ноцебо запускает в голове паникующего человека процессы, из-за которых он действительно начинает ощущать те симптомы, о которых читает в газете или слышит в телевизионных новостях. В истории даже зафиксированы случаи летальных исходов от придуманных болезней.

Эффект ноцебо: человек внушает себе, что сейчас станет плохо; и ему реально становится плохо

Совет 1. Не думай о розовом слоне

Закон психической жизни гласит: то, на что направляем внимание, усиливается. Постоянные мысли о коронавирусе, распространении эпидемии, несчастных заболевших лишь усугубят ситуацию.

Лучше думайте о том, как невероятно мудро устроено ваше тело и ваш иммунитет. Они очень сильные (хотя бы потому, что уже так долго "протянули" в нашей стране). Позитивные мысли об иммунитете будут усиливать иммунитет.

Совет 2. Выключи телевизор!

То, как наша психика перерабатывает поступающую информацию, можно сравнить с процессом переваривания желудком поступающей в организм пищи. Мы разумно относимся к своему телу, поэтому не пытаемся за раз впихнуть в него десять килограмм гамбургеров. Но свою психику мы не жалеем. И перегружаем сведениями извне.

Поэтому информационную диету сегодня советуют не только психологи, но и обычные врачи (особенно кардиологи). Раз в день посмотреть новости — этого достаточно для того, чтобы быть в курсе действительно важных событий.

Паника заразна. Общение с паникерами лучше ограничить

Но и к этой информации надо относиться внимательно. Паника очень заразна. А телевизор показывает нам именно паникеров и картинки, способствующие развитию панических настроений. Например, пустые улицы, очереди в супермаркетах, запертых в аэропортах людей, табло обменных пунктов и пр. Сюжеты о том, как из-за карантина в школах семья на весь день отправилась в поход, жарила на природе шашлыки и весело пела песни под гитару — в большом дефиците!

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Совет 3. Спорт, еда, секс!

В здоровом теле — здоровый дух. Это утверждение всегда справедливо. Физическая активность и хороший секс уже на уровне тела помогает снять стресс и уменьшить панику. Качественная еда тоже еще никому не навредила. Потратьте время на наведение порядка в собственном организме. Побалуйте себя. Все будет хорошо.

Вспышка заболевания Covid-19 захватила весь мир. Большинство стран закрывают границы и объявляют карантин в стране. В Украине карантин введен с 12 марта по 3 апреля. 

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.

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