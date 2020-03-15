Коронавирус: Эпидемия паники — как защитить себя от "эффекта ноцебо"

Мы видим коронавирус повсюду: в новостных лентах и телевизионных сюжетах, в очередях за гречкой и опустевших торгово-развлекательных центрах, в носящих марлевые маски людях и в оставленных без школьных занятий детях. И невольно становимся частью этой эпидемии. Глобальной эпидемии паники.

Как нами управляет паника

Людьми, которые находятся в этом состоянии, очень просто управлять. Паника снижает или полностью выключает критическое мышление человека. Наша "взрослая" часть отказывается работать и обнажается детская часть психики. А она легко поддается нужным внушениям и самым абсурдным утверждениям. Именно поэтому паникующие слушаются людей, которые дают четкие, понятные, короткие, простые утверждения. Также как дети слушаются взрослых.

Но это еще не самое страшное. Доказано, что паника негативно влияет на иммунитет, в том числе за счет гормона кортизола, сжатия всего тела и ухудшения кровообращения. Большинство людей знают о существовании эффекта плацебо, но не догадываются о существовании эффекта ноцебо (от лат. nocebo — "я поврежу"). Это антитеза плацебо. То есть средство, которое не обладает фармакологическим действием, но вызывает отрицательную реакцию у пациента.

Принимая условную "пустышку" человек внушает себе, что сейчас станет плохо. И ему реально становится плохо. Эффект ноцебо запускает в голове паникующего человека процессы, из-за которых он действительно начинает ощущать те симптомы, о которых читает в газете или слышит в телевизионных новостях. В истории даже зафиксированы случаи летальных исходов от придуманных болезней.

Эффект ноцебо: человек внушает себе, что сейчас станет плохо; и ему реально становится плохо

Совет 1. Не думай о розовом слоне

Закон психической жизни гласит: то, на что направляем внимание, усиливается. Постоянные мысли о коронавирусе, распространении эпидемии, несчастных заболевших лишь усугубят ситуацию.

Лучше думайте о том, как невероятно мудро устроено ваше тело и ваш иммунитет. Они очень сильные (хотя бы потому, что уже так долго "протянули" в нашей стране). Позитивные мысли об иммунитете будут усиливать иммунитет.

Совет 2. Выключи телевизор!

То, как наша психика перерабатывает поступающую информацию, можно сравнить с процессом переваривания желудком поступающей в организм пищи. Мы разумно относимся к своему телу, поэтому не пытаемся за раз впихнуть в него десять килограмм гамбургеров. Но свою психику мы не жалеем. И перегружаем сведениями извне.

Поэтому информационную диету сегодня советуют не только психологи, но и обычные врачи (особенно кардиологи). Раз в день посмотреть новости — этого достаточно для того, чтобы быть в курсе действительно важных событий.

Паника заразна. Общение с паникерами лучше ограничить

Но и к этой информации надо относиться внимательно. Паника очень заразна. А телевизор показывает нам именно паникеров и картинки, способствующие развитию панических настроений. Например, пустые улицы, очереди в супермаркетах, запертых в аэропортах людей, табло обменных пунктов и пр. Сюжеты о том, как из-за карантина в школах семья на весь день отправилась в поход, жарила на природе шашлыки и весело пела песни под гитару — в большом дефиците!

Совет 3. Спорт, еда, секс!

В здоровом теле — здоровый дух. Это утверждение всегда справедливо. Физическая активность и хороший секс уже на уровне тела помогает снять стресс и уменьшить панику. Качественная еда тоже еще никому не навредила. Потратьте время на наведение порядка в собственном организме. Побалуйте себя. Все будет хорошо.

Вспышка заболевания Covid-19 захватила весь мир. Большинство стран закрывают границы и объявляют карантин в стране. В Украине карантин введен с 12 марта по 3 апреля.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.