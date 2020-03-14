Короновирус в мире: какие деловые, спортивные события и шоу отменили в последнюю неделю

Коронавирус распространяется с угрожающей скоростью по всему миру, вызываемое им заболевание COVID-19 объявлено ВОЗ пандемией. Чтобы сдержать темпы заражения, организаторы бизнес-форумов, спортивных и культурных событий заявляют об их отмене либо переносе на осень. Некоторые все-таки проводят, но в формате онлайн.

Так, из крупных спортивных мероприятий Лондонский марафон 2020 года, запланированный на 26 апреля, был отложен до 4 октября. Также отложены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые планировалось провести на следующей неделе. В США приостановлены все матчи НБА и НХЛ, а также других основных видов спорта. Отменен Гран-при F1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме.

Что касается сферы развлечений — "Диснейленд" закрыл свои парки по всему миру до конца месяца. Он также приостановил новые рейсы в своих круизах. Universal Studios Hollywood закрыта до конца марта, как и Universal Orlando Resort.

В Нью-Йорке бродвейские шоу были приостановлены по крайней мере до 12 апреля после того, как губернатор Нью-Йорка запретил собрания более 500 человек.

В деловом мире отменены такие масштабные форумы, как Mobile World Congress в Барселоне — крупнейшая конференция смартфонов года, Глобальный маркетинговый саммит в Сан-Франциско, конвенция E3 о видеоиграх, которая должна состояться в июне в Лос-Анджелесе. Была заменена трансляцией в прямом эфире ежегодная конференция разработчиков Facebook F8.

Отменены

Гран-при F1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме

Игровая выставка E3 в Лос-Анджелесе

Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде

Технологический фестиваль SXSW в Техасе

Лондонская книжная ярмарка

Конференция разработчиков Google I/O в Калифорнии

Рынок телепроектов MIPTV в Каннах

Рынок документальных проектов MIPDOC в Каннах

Ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders в Женеве

Выставка мобильных технологий MWC в Барселоне

Ярмарка Art Basel Hong Kong

Тестовый турнир по регби-7 Олимпиады в Токио

Стадионный концерт BTS в Сеуле

Первый этап MotoGP в Катаре

Показы: Gucci в Сан-Франциско, Prada в Токио, Ralph Lauren в Нью-Йорке

Туры по Азии: Green Day, New Order, The National, певца Халида, хип-хоп-музыканта Stormzy, Аврил Лавин

Совместные военные учения США и Израиля Eagle Genesis

Парады в честь Дня святого Патрика в Ирландии

Фестиваль цветения вишни в Японии и фестиваль азалии в Окинаве

Перенесены в онлайн

F8 — конференция разработчиков Facebook

Шоу Giorgio Armani

Конференция Adobe Summit Microsoft

Конференция MVP Summit

Конференция Cloud Next

Конференция Nvidiaʼs GPU Technology Conference

Женевский автосалон

Перенесены на другую дату

Конференция разработчиков GDC — на лето

Миланская мебельная выставка — на июнь

Гастрономическая ярмарка Pitti Taste — на июль

Ганноверская промышленная ярмарка — на июль

Открытие Архитектурной биеннале в Венеции — на август

Фестиваль сериалов Canneseries — на октябрь

Премьера фильма "Не время умирать" — на ноябрь

Концерт Мэрайи Кэри на Гавайях — на ноябрь

Оба полуфинала Кубка Италии по футболу — на неопределенный срок

Фестиваль электронной музыки Ultra Music Festival в Майами — на неопределенный срок

Кей-поп-фестиваль The Korea Times Music Festival в Лос-Анджелесе — на неопределенный срок

Этап чемпионата мира по автогонкам Гран-при Китая — на неопределенный срок

Церемония посвящения новых монахов Далай-Ламой — на неопределенный срок

Музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach в Калифорнии — на октябрь

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике — на неопределенный срок

Чемпионат мира по шорт-треку — на осень

Парижский марафон — на октябрь

Все матчи НБА и НХЛ в США — на неопределенный срок

Саммит АСЕАН для лидеров стран Юго-Восточной Азии в Лас-Вегасе — на неопределенный срок

Список отмененных, отложенных или проведенных онлайн событий (источник news.sky.com и meduza.io)

Вспышка заболевания Covid-19 захватила весь мир. Большинство стран закрывают границы и объявляют карантин в стране. В Украине карантин введен с 12 марта по 3 апреля.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.