Короновирус в мире: какие деловые, спортивные события и шоу отменили в последнюю неделю

Коронавирус распространяется с угрожающей скоростью по всему миру, вызываемое им заболевание COVID-19 объявлено ВОЗ пандемией. Чтобы сдержать темпы заражения, организаторы бизнес-форумов, спортивных и культурных событий заявляют об их отмене либо переносе на осень. Некоторые все-таки проводят, но в формате онлайн.
Так, из крупных спортивных мероприятий Лондонский марафон 2020 года, запланированный на 26 апреля, был отложен до 4 октября. Также отложены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые планировалось провести на следующей неделе. В США приостановлены все матчи НБА и НХЛ, а также других основных видов спорта. Отменен Гран-при F1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме.
Что касается сферы развлечений — "Диснейленд" закрыл свои парки по всему миру до конца месяца. Он также приостановил новые рейсы в своих круизах. Universal Studios Hollywood закрыта до конца марта, как и Universal Orlando Resort.
Пустой "Диснейленд" в Париже. Фото: news.sky.com
В Нью-Йорке бродвейские шоу были приостановлены по крайней мере до 12 апреля после того, как губернатор Нью-Йорка запретил собрания более 500 человек.
В деловом мире отменены такие масштабные форумы, как Mobile World Congress в Барселоне — крупнейшая конференция смартфонов года, Глобальный маркетинговый саммит в Сан-Франциско, конвенция E3 о видеоиграх, которая должна состояться в июне в Лос-Анджелесе. Была заменена трансляцией в прямом эфире ежегодная конференция разработчиков Facebook F8.
Отменены
- Гран-при F1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме
- Игровая выставка E3 в Лос-Анджелесе
- Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде
- Технологический фестиваль SXSW в Техасе
- Лондонская книжная ярмарка
- Конференция разработчиков Google I/O в Калифорнии
- Рынок телепроектов MIPTV в Каннах
- Рынок документальных проектов MIPDOC в Каннах
- Ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders в Женеве
- Выставка мобильных технологий MWC в Барселоне
- Ярмарка Art Basel Hong Kong
- Тестовый турнир по регби-7 Олимпиады в Токио
- Стадионный концерт BTS в Сеуле
- Первый этап MotoGP в Катаре
- Показы: Gucci в Сан-Франциско, Prada в Токио, Ralph Lauren в Нью-Йорке
- Туры по Азии: Green Day, New Order, The National, певца Халида, хип-хоп-музыканта Stormzy, Аврил Лавин
- Совместные военные учения США и Израиля Eagle Genesis
- Парады в честь Дня святого Патрика в Ирландии
- Фестиваль цветения вишни в Японии и фестиваль азалии в Окинаве
Перенесены в онлайн
- F8 — конференция разработчиков Facebook
- Шоу Giorgio Armani
- Конференция Adobe Summit Microsoft
- Конференция MVP Summit
- Конференция Cloud Next
- Конференция Nvidiaʼs GPU Technology Conference
- Женевский автосалон
Игры НБА были приостановлены в США
Перенесены на другую дату
- Конференция разработчиков GDC — на лето
- Миланская мебельная выставка — на июнь
- Гастрономическая ярмарка Pitti Taste — на июль
- Ганноверская промышленная ярмарка — на июль
- Открытие Архитектурной биеннале в Венеции — на август
- Фестиваль сериалов Canneseries — на октябрь
- Премьера фильма "Не время умирать" — на ноябрь
- Концерт Мэрайи Кэри на Гавайях — на ноябрь
- Оба полуфинала Кубка Италии по футболу — на неопределенный срок
- Фестиваль электронной музыки Ultra Music Festival в Майами — на неопределенный срок
- Кей-поп-фестиваль The Korea Times Music Festival в Лос-Анджелесе — на неопределенный срок
- Этап чемпионата мира по автогонкам Гран-при Китая — на неопределенный срок
- Церемония посвящения новых монахов Далай-Ламой — на неопределенный срок
- Музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach в Калифорнии — на октябрь
- Чемпионат Азии по тяжелой атлетике — на неопределенный срок
- Чемпионат мира по шорт-треку — на осень
- Парижский марафон — на октябрь
- Все матчи НБА и НХЛ в США — на неопределенный срок
- Саммит АСЕАН для лидеров стран Юго-Восточной Азии в Лас-Вегасе — на неопределенный срок
Список отмененных, отложенных или проведенных онлайн событий (источник news.sky.com и meduza.io)
Вспышка заболевания Covid-19 захватила весь мир. Большинство стран закрывают границы и объявляют карантин в стране. В Украине карантин введен с 12 марта по 3 апреля.
На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.