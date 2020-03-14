Lifestyle 1 час назад

Короновирус в мире: какие деловые, спортивные события и шоу отменили в последнюю неделю

Большинство деловых форумов, спортивных соревнований, концертов и мировых кинопремьер, которые были запланированы на весну и лето, отменены либо перенесены на осень из-за вспышки COVID-19. Некоторые бизнес-выставки проводятся в виртуальном формате

Короновирус в мире: какие деловые, спортивные события и шоу отменили в последнюю неделю Короновирус в мире: какие деловые, спортивные события и шоу отменили в последнюю неделю
Музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach в Калифорнии отложены. Фото: news.sky.com

Коронавирус распространяется с угрожающей скоростью по всему миру, вызываемое им заболевание COVID-19 объявлено ВОЗ пандемией. Чтобы сдержать темпы заражения, организаторы бизнес-форумов, спортивных и культурных событий заявляют об их отмене либо переносе на осень. Некоторые все-таки проводят, но в формате онлайн.

Так, из крупных спортивных мероприятий Лондонский марафон 2020 года, запланированный на 26 апреля, был отложен до 4 октября. Также отложены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые планировалось провести на следующей неделе. В США приостановлены все матчи НБА и НХЛ, а также других основных видов спорта. Отменен Гран-при F1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме.

Что касается сферы развлечений — "Диснейленд" закрыл свои парки по всему миру до конца месяца. Он также приостановил новые рейсы в своих круизах. Universal Studios Hollywood закрыта до конца марта, как и Universal Orlando Resort.

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Диснейленд

Пустой "Диснейленд" в Париже. Фото: news.sky.com

В Нью-Йорке бродвейские шоу были приостановлены по крайней мере до 12 апреля после того, как губернатор Нью-Йорка запретил собрания более 500 человек.

В деловом мире отменены такие масштабные форумы, как Mobile World Congress в Барселоне — крупнейшая конференция смартфонов года, Глобальный маркетинговый саммит в Сан-Франциско, конвенция E3 о видеоиграх, которая должна состояться в июне в Лос-Анджелесе. Была заменена трансляцией в прямом эфире ежегодная конференция разработчиков Facebook F8.

Отменены

  • Гран-при F1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме 
  • Игровая выставка E3 в Лос-Анджелесе
  • Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде
  • Технологический фестиваль SXSW в Техасе
  • Лондонская книжная ярмарка
  • Конференция разработчиков Google I/O в Калифорнии
  • Рынок телепроектов MIPTV в Каннах 
  • Рынок документальных проектов MIPDOC в Каннах
  • Ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders в Женеве
  • Выставка мобильных технологий MWC в Барселоне
  • Ярмарка Art Basel Hong Kong
  • Тестовый турнир по регби-7 Олимпиады в Токио
  • Стадионный концерт BTS в Сеуле
  • Первый этап MotoGP в Катаре
  • Показы: Gucci в Сан-Франциско, Prada в Токио, Ralph Lauren в Нью-Йорке
  • Туры по Азии: Green Day, New Order, The National, певца Халида, хип-хоп-музыканта Stormzy, Аврил Лавин
  • Совместные военные учения США и Израиля Eagle Genesis
  • Парады в честь Дня святого Патрика в Ирландии
  • Фестиваль цветения вишни в Японии и фестиваль азалии в Окинаве

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Перенесены в онлайн

  • F8 — конференция разработчиков Facebook
  • Шоу Giorgio Armani
  • Конференция Adobe Summit Microsoft
  • Конференция MVP Summit
  • Конференция Cloud Next
  • Конференция Nvidiaʼs GPU Technology Conference
  • Женевский автосалон

Игры

Игры НБА были приостановлены в США

Перенесены на другую дату

  • Конференция разработчиков GDC — на лето
  • Миланская мебельная выставка — на июнь
  • Гастрономическая ярмарка Pitti Taste — на июль
  • Ганноверская промышленная ярмарка — на июль
  • Открытие Архитектурной биеннале в Венеции — на август
  • Фестиваль сериалов Canneseries — на октябрь
  • Премьера фильма "Не время умирать" — на ноябрь
  • Концерт Мэрайи Кэри на Гавайях — на ноябрь
  • Оба полуфинала Кубка Италии по футболу — на неопределенный срок
  • Фестиваль электронной музыки Ultra Music Festival в Майами — на неопределенный срок
  • Кей-поп-фестиваль The Korea Times Music Festival в Лос-Анджелесе — на неопределенный срок
  • Этап чемпионата мира по автогонкам Гран-при Китая — на неопределенный срок
  • Церемония посвящения новых монахов Далай-Ламой — на неопределенный срок
  • Музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach в Калифорнии — на октябрь
  • Чемпионат Азии по тяжелой атлетике — на неопределенный срок
  • Чемпионат мира по шорт-треку — на осень
  • Парижский марафон — на октябрь
  • Все матчи НБА и НХЛ в США — на неопределенный срок
  • Саммит АСЕАН для лидеров стран Юго-Восточной Азии в Лас-Вегасе — на неопределенный срок

Список отмененных, отложенных или проведенных онлайн событий (источник news.sky.com и meduza.io)

Вспышка заболевания Covid-19 захватила весь мир. Большинство стран закрывают границы и объявляют карантин в стране. В Украине карантин введен с 12 марта по 3 апреля. 

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.

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