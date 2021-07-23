Японская "панацея": что такое матча и как правильно ее употреблять

Чай матча (или маття) стал популярным в Европе и в Украине, в частности, не так давно. А вот в Китае и Японии им наслаждаются уже много веков. История этого чая уходит корнями к временам китайской династии Сун, которая правила страной с 960 года нашей эры. В Японию же матча привез один монах в 1191 году, и практически сразу напиток стал частью буддистских ритуалов. Сейчас этот чай часто даже называют не китайским, а японским.

Польза матча

Этот напиток не зря получил такое распространение — его можно назвать кладезем полезных веществ. В чае матча содержатся: кальций, железо, пищевые волокна, калий, йод, фтор, белок, витамины С, В1, В2, В6, А и Р. Кроме того, польза матча в том, что он содержит большое количество антиоксидантов — по данным некоторых исследований в этом чае в 100 раз больше эпигаллокатехина (EGC), чем в любом другом. А EGC — самый сильный антиоксидант из четырех основных чайных катехинов, который в 25–100 раз сильнее, чем витамины C и E.

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Благодаря такому набору полезных веществ, матча оказывает положительное воздействие на организм:

Снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа.

Способствует нормализации веса.

Повышает эффективность физических упражнений.

Является лучшим источником антиоксидантов катехинов.

Способствует снижению тревожности.

Является хорошим средством для детоксикации организма.

Улучшает память и концентрацию внимания.

Повышает уровень энергии и выносливости.

Нормализует уровень плохого холестерина.

Особенно матча полезен для женщин, поскольку способствует стабилизации гормонального фона — благодаря употреблению этого чая нормализуется уровень андрогена и тестостерона в организме.

Если вы тоже решили присоединиться к кругу "избранных" и попробовать матча, уточняйте, какой именно сорт вам предлагают.

Сорта чая матча:

Церемониальный. Он изготавливается из самых молодых и нежных листочков куста. Знатоки говорят, что вкус этого сорта содержит нотку умами. Это самый дорогой сорт матча. Премиальный. Чай этого сорта менее сладкий, чем предыдущий, но так же богат полезными веществами. Листья для матча этого сорта собирают позже, чем для церемониального. Кулинарный. Этот сорт чая изготавливают из листьев, собранных в последнюю очередь. Вкус напитка более терпкий и яркий. Чаще всего его используют для создания десертов, смузи и выпечки. Он придает лакомствам ярко-зеленый цвет.

Рецепты приготовления чая матча

Считается, что готовить матча дома можно только тогда, когда у вас есть специальные аксессуары: тяван — керамическая мисочка для японского чаепития, тясаку — мерная ложка и тясэн — венчик для взбивания из бамбука. Но не только этим ограничиваются тонкости приготовления матча. Есть еще и разные способы это делать.

Крепкий напиток называют "койтя". Чтобы приготовить одну порцию такого матча вам понадобится 4 грамма порошка (4 тясаку) и примерно 50 мл горячей воды (70-80 градусов). Слабый напиток "усутя" готовят из 2 граммов порошка и примерно 70 мл горячей воды.

Налейте воду в тяван и взбейте ее тясэном для прогревания. Вытрите насухо. Насыпьте через сито порошок в тяван и залейте нужным количеством горячей воды. Если вы готовите "усутя", взбивайте смесь до образования густой пены. Если же хотите попробовать "койтя", перемешайте смесь плавными движениями, не допуская образования пены.

Для разнообразия можете попробовать приготовить матча-латте. Для этого сделайте "усутя", подогрейте молоко до 80 градусов и взбейте его до густой стойкой пены (лучше использовать капучинатор). Затем аккуратно введите молоко в смесь матча.

Осторожно с количеством

Конечно, чай матча полезен, но в меру, поскольку выпивая этот чай, вы пьете и заварку, которая в случае в другими видами чая просто выбрасывается. А, как известно, чайные листья в процессе роста поглощают микродозы неполезных для человека веществ из почвы и воздуха. Нормой потребления матча считается не более двух чашек в день.

Кроме того, чтобы польза матча была максимальной, соблюдайте некоторые правила его потребления: