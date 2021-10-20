На фирменном чипе: Google представила новые смартфоны Pixel

Компания Google во вторник вечером представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным чипом Tensor, сообщается на сайте Google.

В устройствах установлены OLED-дисплеи со сканером отпечатка пальца. У Pixel 6 — 6,4-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц, версия Pro получила 6,7-дюймовый QHD+ экран с частотой обновления до 120 Гц.

Как отмечает The Verge, значительная часть презентации была посвящена чипу Tensor и его возможностям машинного обучения. Например, Pixel 6 и Pixel 6 Pro научились уменьшать размытость фотографий и даже удалять людей на фоне. В плане производительности, по заявлению Google, Tensor является конкурентом новейших процессоров Snapdragon от Qualcomm.

Google называет основную камеру Pixel 6 и Pixel 6 Pro "самой совершенной в смартфонах". Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили 50-мегапиксельную камеру и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру, а в Pixel 6 Pro имеется еще и телеобъектив. Также сенсор размером 1/1.31", который улавливает на 150% больше света, чем сенсор в Pixel 5.

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Смартфоны умеют снимать видео до 4К/60 кадров в секунду или slow-mo видео до 240 кадров в секунду в разрешении 1080p.

Оба гаджета работают на базе Android 12. Pixel 6 обладает 8 ГБ оперативной памяти, Pixel 6 Pro — 12 ГБ.

Смартфоны поставляются с пятью годами поддержки и обновлений.

В Pixel 6 появится функция Live Translate, которая автоматически переводит речь пользователя в текст или аудио на выбранном языке. Доступно 48 языков.

Цены на Pixel 6 с начинаются от $599, на Pixel 6 Pro — от $899. В продаже смартфоны будут с 28 октября.

Напомним, 15 октября 2021 года в Украине стартовали продажи новой линейки Apple iPhone 13. Ранее в киевский аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия флагманской продукции американской корпорации Apple — более 8 тысяч смартфонов линейки Iphone 13 на сумму более $7,5 млн.