Гаджеты 40 минут назад

На рынок Украины выходит китайский производитель гаджетов с агрессивной ценовой политикой

Realme будет, в первую очередь, нацелен на конкуренцию с компанией Xiaomi

На рынок Украины выходит китайский производитель гаджетов с агрессивной ценовой политикой На рынок Украины выходит китайский производитель гаджетов с агрессивной ценовой политикой
Фото: Telecom Times

Китайская компания Realme решила расширить географию своего присутствия и с 4 марта 2020 года выходит на украинский рынок. Ассортимент компании включает смартфоны, наушники, фитнес-браслеты и разнообразные аксессуары. Об этом сообщает ITC.

На старте продаж в Украине будет представлено следующие смартфоны Realme для ключевых ценовых сегментов: флагман Realme X2 Pro 8/128 ГБ за 12 тысяч грн, Realme XT 8/128 ГБ за 7,5 тысячи грн, Realme 5 Pro 4/128 ГБ за 5,5 тысяч грн и бюджетная модель Realme C2 2/32 ГБ за 2,8 тысячи грн.

Кроме этого, в продаже должны появиться три модели беспроводных наушников: Realme Buds II, Realme Buds Wireless и полностью беспроводные Realme Buds Air.

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Учитывая позиционирование и ценовую политику в Украине, Realme будет, в первую очередь, нацелен на конкуренцию с компанией Xiaomi, которая в последние несколько лет смогла завоевать большую популярность в нашей стране.

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