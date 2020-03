Наступило время трансформировать бизнес и строить персональный бренд

Человеческий капитал — это своего рода экономический паспорт человека (Чарльз Уилан). Сегодня мы входим в абсолютно новую реальность, в которой до этого не был никто.

Мы проживаем интересный момент. Обычно, мы ссылаемся на опыт других стран, берем лучшее, создаем свои гипотезы и из этого строим планы. Но не сейчас. Наш мир — это одна система, которая в момент зависла, а кнопка "перезагрузка" не нажата. И, прежде чем просто нажать привычную кнопку, давайте остановимся и подумаем, а не удалить ли старое ПО, на место которого установить обновленное?

В наше время по моему мнению, основной капитал — это человеческий. Человеческий капитал (ЧК) — это сумма знаний и навыков, воплощенных в человеке. Это наши знания, умения, таланты, интеллект, амбиции и внутренняя мотивация. И чем более уникален этот набор, тем больше мы застрахованы от жизненных неурядиц.

Потерять человеческий капитал нельзя. При потере бизнеса предприниматель с уникальным набором человеческого капитала, легко найдет новую работу на соответствующей ему/ей позиции для восстановления и следующих действий.

Это новая стратегия: адаптировать себя и свои действия под текущий момент, не сравнивать, а смотреть вперед и знать, что сейчас так нужно.

Теперь добавим к этому набору социальный капитал. Это уже наши круги общения/влияния и взаимосвязь между ними. Сколько людей мы знаем, насколько эффективно с ними взаимодействуем и что они знают о нас. Мы можем эффективно обрабатывать связи до 200 человек. С появлением социальных сетей социальный капитал, а с ним и социальные круги увеличиваются, но от этого "операционка нашего мозга" не меняется.

Время новых стратегий наступило. Они основаны на сильных личностях с четко выстроенным позиционированием и понятными ролями. Время эмоций, которыми наполнено все к чему прикасается владелец персонального бренда. Создавая свой персональный бренд, мы работаем только над собой.

Это значит, что мы работаем над нашим человеческим капиталом и над тем, как нам донести сообщения, чтобы нас услышали и как выстроить доверие. Мы работаем по нашему методу создания персональных брендов. Перед началом мы определяем человеческий капитал и после этого принимаем решение о том движемся ли дальше.

Пережив вирус, "закрытое небо", остановку экономики, мы выйдем из этой ситуации другими. Как, мы будем выбирать для себя партнеров, компании, услуги, рестораны? Захотим ли мы продолжать жить как раньше? Вряд ли так получится. Наши ценности останутся при нас, но они изменятся.

И при выборе кому принести свои деньги, мы опираемся на следующие критерии:

доверие к человеку

прозрачность

четкое понимание рода его/ее занятий и экологичность такой деятельности

эмоция.

Этот человек с сильным персональным брендом.

"It is not what you know, but who you known"

Ранее были сомнения по поводу, а нужно ли мне это? Сегодня — это работа над своим...

Мы видим, что наступил момент объединиться, обмениваться знаниями, идеями, видениями, а также ресурсами.

Стратегия "каждый сам для себя" — провальная.

Мы с командой решили помогать и работаем для наших клиентов над планом трансформации.

В следующем блоге поговорим о том, как социальный капитал может сыграть против тебя.