Новогодний гайд по Киеву: куда пойти в ночь 31 декабря и в праздничные январские дни

Ковид внес свои коррективы в традиционные форматы новогодних праздников. Опросы украинцев показывают, что в этом году новогоднюю ночь большинство намерены провести дома в кругу близких: 63% респондентов будут встречать Новый год с ближайшими родственниками, в гости пойдут 17%, в ресторан — всего 1,5%, а поедут на праздники за границу и того меньше — 1%, сообщает Picodi.com.

Но и в случае домашнего застолья в компании друзей или родственников, не исключено, что после того, как первые тосты будут провозглашены, первые бокалы шампанского выпиты, подарки вручены, захочется выйти в город — туда, где красиво, ярко, шумно, весело, где есть движ. Какие локации для новогодних развлечений предлагает столица в дни новогодних праздников?

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Софиевская площадь: будь готов к ажиотажу

И первое место, которое приходит в голову — Софиевская площадь. Там полно иллюминации — все-такие специально для новогодних гуляний украшали, и там самая большая елка столицы, утратившая из-за непримиримой общественности крсивую шляпу, но приобредшая не менее красивую рождественскую звезду, а еще там модный Дед Мороз в виде голограммы, и, что важно зимой, есть новогодний стритфуд с обязательным глинтвейном.

У киевлян была возможность протестить, насколько красиво и весело на Софиевской площади в день открытия "елки" 19 декабря, в День Святого Николая.

Присутствующими зафиксировано — красиво, елка — то, что надо, как и иллюминация, и прочий декор. Но также зафиксирована такая жесть, как толпы людей — о чем очевидцы предупреждали в многочисленных фейсбучных постах своих друзей.

Разумеется, в новогоднюю ночь народа будет еще больше. Об этом стоит помнить тем, кто планирует пойти в новогоднюю ночь на Софиевскую площадь.

Чем развлекаться на Софиевской площади? Кроме Деда Мороза-голограммы остальные развлечения традиционны: можно любоваться новогодней иллюминацией, пить глинтвейн, делать селфи, слушать с 21.00 симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, Руслану и группу "Мандри". Организаторы празднования ГО "Folk Ukraine" обещают, что для детей будет работать карусель, аттракционы и курсировать мини-поезд.

Новогодний городок будет открыт до 14 января.

Есть еще несколько локаций поблизости от Софиеевской площади для новогоднего вечернего променанда, которые в этом году красиво задекорировали — Владимирская горка и Стеклянный мост.

Видео: "Щедрик" в исполнении киевского полицейского оркестра на Софийской площади

Osocor Winter Village: хедлайнер Оля Полякова

Еще одна площадка, где готовы развлекать киевлян в новогоднюю ночь и потом весь январь — Osocor Winter Village, которая находится на улице Виноградная, 2.

Развлекать будут традиционными форматами зимних развлечений: в основе новогоднего городка в стиле Гарри Потера — большой каток площадью 800 квадратных метров (аренда коньков 180 грн / свои -20%), дополненный фуд-кортами и рестораном, караоке, уличной дискотекой и цирком на льду, шоу-спектакль "Hogwarts Got Talent".

Самый яркий момент встречи Нового года, который начнется в 22.00 31 декабря и продлится до 05.00 1 января — выступление Оли Поляковой.

Билеты на сайте: новогодняя ночь — 1000 грн. В другие дни: взрослый — пн-пт: 350 грн, сб-вс: 500 грн, детский (5-9 лет) — пн-пт: 200 грн, сб-вс: 350 грн.

FB-cтраница Osocor Winter Village.

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"Новий рік просто неба на ВДНГ!": ночная дискотека

На ВДНГ весь январь и февраль работает заслужившая популярность программа "Зимова Країна".

31 декабря с 12.00 гостей ждут флешмобы у елки, анимационная программа, розыгрыши и конкурсы, выступления диджеев. А с 22.00 до 04.00 — ночная дискотека от радио NRJ Ukraine.

Полная программа.

В остальные дни — разнообразные зимние развлечения на свежем воздухе. Каток площадью 2000 квадратных метров, тюбинговые горки, экстремальные и квест-аттракционы, веревочный парк SkyPark. Открыты "Рождественская Фабрика Грез" с мастерской елочных украшений, интерактивное шоу "Резиденция Санты".

На территории ВДНГ работают фудкорты, кафе, пиццерия Hollyfood VDNG, рестораны "Прага" и HayLoft 2.0.

Вход на территорию — свободный.

FB-cтраница "Зимова Країна"

"Динозавры морских глубин" и "Всередині тварин" на ВДНГ

Интерактивная выставка "Динозавры морских глубин" открыта в 1-ом павильоне ВДНГ. На ней представлены 18 макетов морских монстров, созданных с точностью до мельчайших деталей. Самый большой из них — длинной 15 метров и высотой 5 метров. На выставке можно услышать настоящий "голос" динозавров, увидеть, как они двигались, рассмотреть каждую складку и каждый зуб. Интересные факты о морских жителях показывают на информационных панелях и экранах.

Билеты на сайте: детский 180-200 грн, взрослый 200-250, групповой (от 10 человек) 140-150 грн.

Выставка Гунтера фон Хагенса "Всесвіт тіла: Всередині тварин" расположена в 4-ом павильоне ВДНГ. В экспозиции более 100 экспонатов. Это тела животных: жителей пустыни, джунглей и океана. Посетителям предлагается изучить строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов. Все животные, чьи тела использовали для создания выставки, умерли естественной смертью.

Часть экспозиции рассказывает и о строении тела человека. В прошлом году этой теме уже была посвящена выставка "Всесвіт тіла: Цикл життя", где демонстрировались тела людей, сохраненные при помощи особого метода бальзамирования — пластинации.

Билеты на сайте: 350 грн в будни, 400 грн в субботу и воскресенье, дети до 5 лет — бесплатно.

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ROSHEN Winter Village: самый большой каток

Самый большой каток столицы открыт на Демеевской площади — он занимает 2 тысячи квадратных метров. В центре его находится елка, территория украшена иллюминацией. Рядом с ледовой площадкой есть фуд-корты и лаунж-зона, где можно отдохнуть.

Каток работает с 12:00 до 22:00 в будни, с 10:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни. Для уменьшения возможности скопления людей организована электронная очередь.

Билет: 120 грн в будни, 140 грн в выходные и праздники. Детям до 4 лет вход бесплатный.

Каток на Подоле

Еще один красивый каток открыт на Контрактовой площади. Он работает с утра до десяти вечера.

Билет: 130-170 грн с прокатом коньков, 90 грн со своими коньками, детям до 7 лет бесплатно и только в сопровождении (по обычной цене или при заказе инструктора (200 грн за 45 минут). С 25 декабря по 7 января тарификация праздничного дня.

Музей Науки на ВДНГ: 120 интерактивных экспонатов

Этот новый проект, открытый в октябре в тестовом режиме в 23 павильоне ВДНГ, создан Малой академией наук Украины. Здесь представлено 120 интерактивных экспонатов. Главная особенность музея в том, что с каждым экспонатом можно взаимодействовать: рассмотреть в микроскоп и пощупать разные материалы, исследовать их плотность и магнитные свойства, запустить молнию в катушке Теслы и отследить маршрут своего электронного платежа на интерактивной карте. Центральный экспонат — велосипед на квадратных колесах. Всего в мире только 4 таких велосипеда: в Сингапуре, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, а теперь и в Киеве.

Мистецький арсенал: выставка "Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!"

Этот выставочный проект продолжает репрезентацию выдающихся имен в новейшей истории украинского искусства, в которую входят персональные выставки Олега Голосия, Кирилла Проценко, Александра Гнилицкого. Среди уже реализовнных, проект Андрея Сагайдаковского отличается своим экспериментальным характером — пространство Арсенала превращено в тотальную инсталляцию, созданную художником. Это позволяет увидеть метод автора в действии.

Уже разработан и виртуальный тур по выставке компанией AERO3D. Увидеть его можно на сайте Мистецкого арсенала.