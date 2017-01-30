Коллекцию H&M можно будет купить онлайн сразу после показа в Париже

30 января 2017, 19:47
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В модной индустрии набирает популярность формат продвижением вещей новой коллекции в масс-маркет под названием "See now, buy now". В эксперименте активно участвует H&M. Суть его в том, что вещи начинают продавать сразу после показа коллекции на подиуме

Коллекцию H&M можно будет купить онлайн сразу после показа в Париже | Мода | Дело Увеличить картинку

"See now, buy now" называется новый формат, набирающий популярность в модной индустрии, которую заставляет перестраиваться набирающая популярность скорость жизни.

В актуальном формате покажет новую коллекцию H&M, сообщает Vogue.

На Неделе моды в Париже 1 марта H&M Studio представит мужскую и женскую коллекции. Вещи появятся в интернет-магазине бренда сразу после показа в Париже, а на следующий день — в избранных магазинах сети.

Премиальная коллекция Studio в этом году обыгрывает образы балерин и боксеров. Причем на подиуме впервые появится не только женская, но и мужская линия.

Показ будет транслироваться в режиме реального времени на сайте hm.com

"Мы присоединяемся к новому формату, который появился в модной индустрии. Нам интересен этот эксперимент", — сказала креативный директор H&M Пернилла Вольфарт.

Ранее в таком режиме выходили коллаборации марки с брендами Marni, Balmain и Kenzo.

Украинские покупатели купить вещи H&M в оффлайн не смогут, разве что поедут в ближайшую Польшу. Шведский ритейлер до сих пор не открыл магазины в Украине.

Недавно, в декабре прошлого года, в Украину приезжал глава по развитию новых рынков H&M Маттиас Ламберг. Но в компании заявляют, что на данный момент у H&M нет планов по открытию магазинов в Украине.

Шведская Hennes & Mauritz AB, развивающая сеть H&M, является одной из крупнейших в мире в сфере торговли. Сеть состоит из 4, 135 тыс. магазинов, расположенных в 62 странах, чья выручка за 9 месяцев 2016 года составила $16,6 млрд, что на 7% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.

H&M — производитель и ритейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

H&M Studio — лимитированная премиальная коллекция, задающая тренды предстоящего сезона.

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Теги: одежда , ритейл , неделя моды

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Коллекцию H&M можно будет купить онлайн сразу после показа в Париже | Мода | Дело
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