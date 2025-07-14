Ювелирные изделия Проминвестбанка выставлены на голландский аукцион: какие украшения уйдут с молотка

Ювелирные изделия, находящиеся на балансе ПАО "Проминвестбанк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), снова выставлены на торги. Повторный аукцион по продаже серебряных серьг и кольцо 925 пробы состоится 28 июля в системе "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

В состав лота GL32N027685 включено 1730 ювелирных изделий ЗАО "Харьковский ювелирный завод". Стартовая цена всех ювелирных изделий составляет 993 059 грн. Размер шага голландского раунда . 9930,59 грн.

"На этот раз активы выставлены на голландский аукцион, во время которого в течение дня первоначальная стоимость лота будет пошагово снижаться, пока кто-то из участников не остановит снижение", — отметили в Фонде гарантирования вкладов.

Участие в онлайн-аукционе могут принять все желающие – как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Гибридный голландский аукцион

Аукцион на понижение цены, во время которого первоначальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной. Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму.

Однако тот участник, который остановил понижение на первом этапе, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе. Аукцион начинается даже без участников, ведь есть возможность присоединиться после старта. Применяется для продажи активов, рыночную стоимость которых трудно определить: просроченные кредиты, имущество банков-банкротов или в случае неуспешных английских аукционов.

Напомним, в мае Фонд гарантирования выставлял на продажу более 1700 ювелирных изделий Проминвестбанка .