Фонд гарантирования выставляет на продажу более 1700 ювелирных изделий Проминвестбанка

29 мая в системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по продаже активов ПАО "Проминвестбанк", ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). На торги выставлен нетипичный лот – серебряные ювелирные изделия.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

В состав лота №G32N027558 включено 1730 ювелирных изделий – серебряные серьги и кольца 925 пробы. Часть украшений – украшены ювелирными камнями.

Аукцион состоится 29 мая и пройдет по английской модели, которая предусматривает три раунда повышения цены. Начальная цена лота – 993 059 грн.

Участие в онлайн-аукционе могут принять все желающие – как юридические, так и физические лица, кроме России или лиц, связанных с государством-агрессором. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на расчет с кредиторами банка. Заявки на участие в торгах принимаются до 20.00 28 мая.

Что такое английский аукцион?

Еще до начала аукциона участники подают свои закрытые ценовые предложения. Потенциальные покупатели не знают, есть ли еще конкуренты и не видят ставки друг друга.

Аукцион начинается, когда на торги зарегистрировались по меньшей мере два участника. Однако по определенным направлениям лот может выкупить единственный зарегистрированный участник по той цене, которую он предложил. В течение трех раундов, которые продолжаются по 3 минуты, участники соревнуются за лот и повышают свои ставки. Когда аукцион завершается, вся информация об участниках раскрывается.

Трехраундовый "англичанин" — самая распространенная разновидность аукционов в системе, с помощью которой можно продать или приобрести любой актив: арендовать вагон или купить разрешение на недра.

Напомним, первый год работы онлайн-аукционов по продаже имущества, конфискованного по решению СНБО, принес в государственный бюджет более 2 млрд грн.