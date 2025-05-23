Фонд гарантування виставляє на продаж понад 1700 ювелірних виробів Промінвестбанку

29 травня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк", що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). На торги виставлено нетиповий лот – срібні ювелірні вироби.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

До складу лоту №G32N027558 включено 1730 ювелірних виробів – срібні сережки та каблучки 925 проби. Частина прикрас – оздоблені ювелірним камінням.

Аукціон відбудеться 29 травня і пройде за англійською моделлю, яка передбачає три раунди з підвищення ціни. Початкова ціна лоту - 993 059 грн.

Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі – як юридичні, так і фізичні особи, крім рф або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку. Заявки на участь у торгах приймаються до 20:00 28 травня.

Що таке "англійський аукціон"?

Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу.

Аукціон розпочинається, коли на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Проте в певних напрямах лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував. Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Трираундовий “англієць” – найпоширеніший різновид аукціонів у системі, за допомогою якого можна продати або придбати будь-який актив: орендувати вагон або купити дозвіл на користування надрами.

Нагадаємо, перший рік роботи онлайн-аукціонів із продажу майна, конфіскованого за рішенням РНБО, приніс до державного бюджету понад 2 млрд грн.