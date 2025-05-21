- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Держава заробила понад 2 млрд грн на продажу санкційного майна: результати онлайн-аукціонів
Перший рік роботи онлайн-аукціонів із продажу майна, конфіскованого за рішенням РНБО, приніс до державного бюджету понад 2 млрд грн. Усі ці кошти надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію Рrozorro.sale
Продажі відбувалися через систему Прозорро.Продажі, а організатором торгів виступив Фонд державного майна України.
За рік було реалізовано шість об'єктів санкційного майна, вартість яких під час торгів зросла майже вдвічі. Серед проданих активів — об’єкти, що раніше належали колаборантам та російським олігархам.
Зокрема, було реалізовано:
- квартиру й підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо;
- квартиру та агрокомпанію "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова;
- завод "ПентоПак" російсько-грецького бізнесмена Івана Саввіді;
- газобетонний завод "Аерок" олігарха Андрія Молчанова.
Найдорожчим лотом став саме завод "Аерок", за який переможець заплатив майже 1,9 млрд грн. Водночас найбільшу конкуренцію серед учасників викликала квартира Володимира Сальдо в Одесі — у торгах брали участь дев’ять покупців.
Зазначається, що Фонд держмайна проводить онлайн-аукціони відповідно до постанови Кабінету міністрів № 1233 від 21 листопада 2023 року.
Згідно з цим документом, реалізація санкційного майна відбувається виключно на відкритих електронних торгах, що забезпечує прозорість процесу та максимальне надходження коштів до бюджету.
Додамо, у 2024 році обсяг закупівель через Prozorro Market зріс у п’ять разів і сягнув 111,3 млрд грн. Зростання зумовлене як обов’язковим використанням е-каталогу для певних товарів, так і активнішою цифровізацією закупівельної сфери.