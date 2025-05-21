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Держава заробила понад 2 млрд грн на продажу санкційного майна: результати онлайн-аукціонів

санкційне майно, аукціони
Україна реалізувала активи російських олігархів/ Рrozorro

Перший рік роботи онлайн-аукціонів із продажу майна, конфіскованого за рішенням РНБО, приніс до державного бюджету понад 2 млрд грн. Усі ці кошти надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію Рrozorro.sale

Продажі відбувалися через систему Прозорро.Продажі, а організатором торгів виступив Фонд державного майна України.

За рік було реалізовано шість об'єктів санкційного майна, вартість яких під час торгів зросла майже вдвічі. Серед проданих активів — об’єкти, що раніше належали колаборантам та російським олігархам.

Зокрема, було реалізовано:

  • квартиру й підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо;
  • квартиру та агрокомпанію "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова;
  • завод "ПентоПак" російсько-грецького бізнесмена Івана Саввіді;
  • газобетонний завод "Аерок" олігарха Андрія Молчанова.

Найдорожчим лотом став саме завод "Аерок", за який переможець заплатив майже 1,9 млрд грн. Водночас найбільшу конкуренцію серед учасників викликала квартира Володимира Сальдо в Одесі — у торгах брали участь дев’ять покупців.

Зазначається, що Фонд держмайна проводить онлайн-аукціони відповідно до постанови Кабінету міністрів № 1233 від 21 листопада 2023 року.

Згідно з цим документом, реалізація санкційного майна відбувається виключно на відкритих електронних торгах, що забезпечує прозорість процесу та максимальне надходження коштів до бюджету.

Додамо, у 2024 році обсяг закупівель через Prozorro Market зріс у п’ять разів і сягнув 111,3 млрд грн. Зростання зумовлене як обов’язковим використанням е-каталогу для певних товарів, так і активнішою цифровізацією закупівельної сфери.

Автор:
Тетяна Гойденко