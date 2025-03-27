Торік обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд гривень

У 2024 році обсяг конкурентних закупівель в Україні зріс до 841 млрд грн, порівняно з 616,8 млрд грн у 2023 році. Замовники уклали договори на 789,5 млрд грн, а бізнес став активнішим: кількість пропозицій на торги зросла з 2,03 у 2023 році до 2,38 у 2024 році.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Основні цифри

За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, українська система публічних закупівель продовжує демонструвати високу стійкість та ефективність, навіть в умовах війни.

Сума укладених угод через державний маркетплейс Prozorro Market зросла майже в 5 разів і досягла 67,3 мільярда гривень.

Економія для бюджету за чотири роки роботи цього інструменту перевищила 11,4 млрд грн.

Важливо, що високий рівень конкурентності закупівель зберігається й у прифронтових областях: у 2024 році 77% закупівель були конкурентними у Запорізькій області, а 63% – у Харківській, наголосила Свириденко.

Про систему Prozorro та торги

У 2024 році для оборонного сектору в системі Prozorro було введено інноваційний механізм рамкової угоди, який поєднує прозорість і конкурентність закупівель, одночасно "приховуючи" чутливу інформацію про виробників.

Обсяг конкурентних закупівель у оборонній сфері за 2023-2024 роки збільшився більш ніж вдвічі — з 60 до 168,4 млрд грн.

Минулого року на Prozorro пройшли унікальні тендери: перший тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів, перший тендер на розмінування сільгоспземель.

Відбулися перші тендери за правилами організатора, які враховують вимоги міжнародних організацій до проведення закупівель.

У 2024 році за цією процедурою укладено договорів на понад 700 млн грн. Серед них – закупівля автономних зарядних станцій для лікарень за кошти Світового банку та відновлення водопровідних і електричних мереж за кошти Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У 2024 році Prozzoro впровадило ряд розробок для автоматизації та цифровізації процесів закупівель, серед яких електронний контрактинг, електронні кваліфікаційні критерії за статтею 16 Закону “Про публічні закупівлі”, запуск англійської версії сайту Prozorro та інші інновації.

Минулого року система Prozorro інтегрувалася з Державою цифровою екосистемою управління відновленням (DREAM), що дозволяє ефективно відстежувати закупівлі, пов'язані з відбудовою України.

Крім того, Prozorro підключилася до системи "Трембіта", яка забезпечує зв'язок між державними реєстрами та їхніми інформаційними системами, реалізуючи захищений обмін даними.

У 2025 році планується подальша інтеграція Prozorro з державними реєстрами та системами для спрощення процесів для замовників та постачальників.

Нагадаємо, приватизаційні аукціони в системі Прозорро.Продажі забезпечили надходження майже 10,5 млрд грн до державного та місцевих бюджетів у 2024 році.