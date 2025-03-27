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В прошлом году объем конкурентных закупок в Украине вырос до 841 млрд. гривен
В 2024 году объем конкурентных закупок в Украине вырос до 841 млрд грн по сравнению с 616,8 млрд грн в 2023 году. Заказчики заключили договоры на 789,5 млрд грн, а бизнес стал более активным: количество предложений на торги возросло с 2,03 в 2023 году до 2,38 в 2024 году.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Основные цифры
По словам первого вице-премьер-министра – министерки экономики Украины Юлии Свириденко, украинская система публичных закупок продолжает демонстрировать высокую устойчивость и эффективность, даже в условиях войны.
Сумма заключенных сделок через государственный маркетплейс Prozorro Market выросла почти в 5 раз и достигла 67,3 миллиарда гривен.
Экономия для бюджета за четыре года работы этого инструмента превысила 11,4 млрд. грн.
Важно, что высокий уровень конкурентности закупок сохраняется и в прифронтовых областях: в 2024 году 77% закупок были конкурентными в Запорожской области, а 63% – в Харьковской, подчеркнула Свириденко.
О системе Prozorro и торги
В 2024 году для оборонного сектора в системе Prozorro был введен инновационный механизм рамочного соглашения, сочетающий прозрачность и конкурентность закупок, одновременно "скрывая" чувствительную информацию о производителях.
Объем конкурентных закупок в оборонной сфере за 2023-2024 годы увеличился более чем вдвое — с 60 до 168,4 млрд грн.
В прошлом году на Prozorro прошли уникальные тендеры: первый тендер на закупку отечественных FPV-дронов, первый тендер на разминирование сельхозземель.
Состоялись первые тендеры по правилам организатора, учитывающие требования международных организаций к проведению закупок.
В 2024 году по этой процедуре заключены договоры более чем на 700 млн грн. Среди них – закупка автономных зарядных станций для больниц за средства Всемирного банка и восстановление водопроводных и электрических сетей за счет Международного комитета Красного Креста.
В 2024 году Prozzoro внедрило ряд разработок для автоматизации и цифровизации процессов закупок, включая электронный контрактинг, электронные квалификационные критерии по статье 16 Закона "О публичных закупках", запуск английской версии сайта Prozorro и другие инновации.
В прошлом году система Prozorro интегрировалась с Государством цифровой экосистемой управления восстановлением (DREAM), позволяющей эффективно отслеживать закупки, связанные с восстановлением Украины.
Кроме того, Prozorro подключилась к системе "Трембита", обеспечивающей связь между государственными реестрами и их информационными системами, реализуя защищенный обмен данными.
В 2025 г. планируется дальнейшая интеграция Prozorro с государственными реестрами и системами для упрощения процессов для заказчиков и поставщиков.
Напомним, приватизационные аукционы в системе Прозорро.Продажи обеспечили поступление почти 10,5 млрд грн в государственный и местные бюджеты в 2024 году.