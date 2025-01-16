Госучреждение "Профзакупки" сэкономило 58 млн грн во время первой закупки в Прозорро

Государственное учреждение "Профессиональные закупки" завершило первую закупку у Прозорро за средства Всемирного банка, сэкономив 58 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно о закупке

Закупка прошла в рамках трехстороннего сотрудничества между "Профзакупками", Всемирным банком и Министерством социальной политики.

Она является частью проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения", целью которого является улучшение социальной помощи и качества услуг малообеспеченным семьям в Украине.

Отмечается, что команда "Профессиональных закупок" успешно провела первую процедуру закупки компьютерного оборудования и программного обеспечения для оптимизации работы 25 территориальных органов Пенсионного фонда Украины.

Удалось сэкономить 33% от ожидаемой стоимости.

При начальном бюджете в 4,17 млн. долларов (176,4 млн. грн.), финальная сумма договора составила 2,8 млн. долларов (118,4 млн. грн.).

Какие закупки планируются

Также 30 декабря 2024 "Профессиональные закупки" объявили вторую закупку на 2,5 млн дол.

Планируется приобрести сетевое оборудование и оборудование систем защиты от информационных угроз Центру обработки данных Единой информационной системы социальной сферы.

Об организации

Профессиональные закупки – первая централизованная закупочная организация, которая закупает через Prozorro на средства международных доноров в интересах другого государственного заказчика.

В частности, государственное учреждение анализирует рынок, коммуникирует с потенциальными поставщиками, готовит техническую и тендерную документацию, осуществляет квалификацию участников и сопровождает процесс закупки.

Напомним, приватизационные аукционы в системе Прозорро.Продажи обеспечили поступление почти 10,5 млрд грн в государственный и местные бюджеты в 2024 году.