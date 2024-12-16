Минобороны Украины объявило закупки горючего и смазочных материалов на 2025 год

Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами объявил первые закупки горюче-смазочных материалов (ГСМ) для нужд армии в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Общая ожидаемая стоимость этих закупок составляет более 320 млн. грн. Цель – обеспечить стабильную поставку материалов, необходимых для выполнения боевых задач.

Основные направления закупок: ГСМ на сумму 324 млн грн, в том числе топливо для реактивных двигателей, Моторные, гидравлические, турбинные и трансмиссионные масла, авиационные масла, восстановитель оксида азота AdBlue.

В целом на 2025 год уже объявлены тендеры на тыловое обеспечение на сумму 38,2 млрд грн:

Пищевые продукты – 24,4 млрд грн;

Вещественное имущество – 13,5 млрд. грн.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что заблаговременное объявление закупок способствует непрерывному обеспечению военных необходимыми ресурсами. Это также позволяет поставщикам готовиться к участию в торгах, а государству расширять круг участников и обеспечивать эффективность затрат.

В Минобороны отмечают, что есть и преимущества для поставщиков. Среди них четкое планирование производства и логистики, увеличение конкуренции благодаря открытости процессов, а также доступ к календарному плану закупок , который размещен на сайте ДОТ.

Директор программы ГСМ ДГОТ Марина Еремеева подчеркнула важность рыночных консультаций для привлечения новых участников. Она добавила, что заблаговременное объявление торгов способствует качественному выполнению договорных обязательств.

Напомним, по состоянию на ноябрь ГОТ сэкономил 16,7 млрд грн на закупках тылового обеспечения за 10 месяцев 2024 года. Экономия стала возможна благодаря высокой конкуренции на торгах, организованных через систему Prozorro. В среднем в тендерах участвовало 4,2 контрагента.

Также ГОТ ввел механизм, по которому избранная компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда она возникает.