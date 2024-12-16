Міноборони України оголосило закупівлі пального та мастильних матеріалів на 2025 рік

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України у співпраці зі Збройними силами оголосив перші закупівлі пально-мастильних матеріалів (ПММ) для потреб армії у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Загальна очікувана вартість цих закупівель становить понад 320 млн грн. Мета – забезпечити стабільне постачання матеріалів, необхідних для виконання бойових завдань.

Основні напрями закупівель: ПММ на суму 324 млн грн, зокрема паливо для реактивних двигунів, Моторні, гідравлічні, турбінні та трансмісійні оливи, авіаційні мастила, відновник оксиду азоту AdBlue.

Загалом на 2025 рік вже оголошено тендери на тилове забезпечення на суму 38,2 млрд грн:

Харчові продукти – 24,4 млрд грн;

Речове майно – 13,5 млрд грн.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що завчасне оголошення закупівель сприяє безперервному забезпеченню військових необхідними ресурсами. Це також дозволяє постачальникам готуватися до участі в торгах, а державі – розширювати коло учасників та забезпечувати ефективність витрат.

У Міноборони зазначають, що є і переваги для постачальників. Серед них чітке планування виробництва і логістики, збільшення конкуренції завдяки відкритості процесів, а також - доступ до календарного плану закупівель, який розміщено на сайті ДОТ.

Директорка програми ПММ ДОТ Марина Єремєєва підкреслила важливість ринкових консультацій для залучення нових учасників. Вона додала, що завчасне оголошення торгів сприяє якісному виконанню договірних зобов’язань.

Нагадаємо, станом на листопад, ДОТ зекономив 16,7 млрд грн на закупівлях тилового забезпечення за десять місяців 2024 року. Економія стала можливою завдяки високій конкуренції на торгах, організованих через систему Prozorro. В середньому в тендерах брали участь 4,2 контрагенти.

Також ДОТ запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.