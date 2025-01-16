Держустанова "Профзакупівлі" заощадила 58 млн грн під час першої закупівлі в Прозорро

Державна установа “Професійні закупівлі” завершила першу закупівлю в Прозорро за кошти Світового банку, заощадивши 58 млн грн.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про закупівлю

Закупівля відбулася в межах тристоронньої співпраці між "Профзакупівлями", Світовим банком та Міністерством соціальної політики.

Вона є частиною проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення", метою якого є покращення соціальної допомоги та якості послуг для малозабезпечених сімей в Україні.

Зазначається, що команда "Професійних закупівель" успішно провела першу процедуру закупівлі комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення для оптимізації роботи 25 територіальних органів Пенсійного фонду України.

Вдалося заощадити 33% від очікуваної вартості.

При початковому бюджеті в 4,17 млн доларів (176,4 млн грн), фінальна сума договору склала 2,8 млн доларів (118,4 млн грн).

Які закупівлі плануються

Також 30 грудня 2024 року "Професійні закупівлі "оголосили другу закупівлю на 2,5 млн дол.

Планується придбати мережеве обладнання та обладнання систем захисту від інформаційних загроз для Центру обробки даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Про організацію

Професійні закупівлі – перша централізована закупівельна організація, яка закуповує через Prozorro за кошти міжнародних донорів в інтересах іншого державного замовника.

Зокрема, державна установа аналізує ринок, комунікує з потенційними постачальниками, готує технічну та тендерну документацію, здійснює кваліфікацію учасників та супроводжує безпосередньо процес закупівлі.

Нагадаємо, приватизаційні аукціони в системі Прозорро.Продажі забезпечили надходження майже 10,5 млрд грн до державного та місцевих бюджетів у 2024 році.