Государство заработало более 2 млрд грн на продаже санкционного имущества: результаты онлайн-аукционов

Первый год работы онлайн-аукционов по продаже имущества, конфискованного по решению СНБО, принес в государственный бюджет более 2 млрд. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию Рrozorro.sale

Продажи проходили через систему Прозорро.Продажи, а организатором торгов выступил Фонд государственного имущества Украины.

За год было реализовано шесть объектов санкционного имущества, стоимость которых в ходе торгов выросла почти вдвое. Среди проданных активов — объекты, ранее принадлежавшие коллаборантам и российским олигархам.

В частности, было реализовано:

квартиру и предприятие "Каштан" коллаборанта Владимира Сальдо ;

; квартиру и агрокомпанию "Инвестагро" российского олигарха Михаила Шелкова ;

; завод "ПентоПак" русско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди ;

; газобетонный завод "Аэрок" олигарха Андрея Молчанова .

Самым дорогим лотом стал именно завод "Аэрок", за который победитель заплатил около 1,9 млрд грн. Наибольшую конкуренцию среди участников вызвала квартира Владимира Сальдо в Одессе — в торгах участвовали девять покупателей.

Фонд госимущества проводит онлайн-аукционы в соответствии с постановлением Кабинета министров № 1233 от 21 ноября 2023 года.

Согласно этому документу, реализация санкционного имущества осуществляется исключительно на открытых электронных торгах, что обеспечивает прозрачность процесса и максимальное поступление средств в бюджет.

Добавим, в 2024 году объем закупок через Prozorro Market вырос в пять раз и составил 111,3 млрд грн. Рост обусловлен как обязательным использованием е-каталога для определенных товаров, так и более активной цифровизацией закупочной сферы.