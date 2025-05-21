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Государство заработало более 2 млрд грн на продаже санкционного имущества: результаты онлайн-аукционов

санкционное имущество, аукционы
Украина реализовала активы российских олигархов/ Rozorro

Первый год работы онлайн-аукционов по продаже имущества, конфискованного по решению СНБО, принес в государственный бюджет более 2 млрд. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию Рrozorro.sale

Продажи проходили через систему Прозорро.Продажи, а организатором торгов выступил Фонд государственного имущества Украины.

За год было реализовано шесть объектов санкционного имущества, стоимость которых в ходе торгов выросла почти вдвое. Среди проданных активов — объекты, ранее принадлежавшие коллаборантам и российским олигархам.

В частности, было реализовано:

  • квартиру и предприятие "Каштан" коллаборанта Владимира Сальдо;
  • квартиру и агрокомпанию "Инвестагро" российского олигарха Михаила Шелкова;
  • завод "ПентоПак" русско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди;
  • газобетонный завод "Аэрок" олигарха Андрея Молчанова.

Самым дорогим лотом стал именно завод "Аэрок", за который победитель заплатил около 1,9 млрд грн. Наибольшую конкуренцию среди участников вызвала квартира Владимира Сальдо в Одессе — в торгах участвовали девять покупателей.

Фонд госимущества проводит онлайн-аукционы в соответствии с постановлением Кабинета министров № 1233 от 21 ноября 2023 года.

Согласно этому документу, реализация санкционного имущества осуществляется исключительно на открытых электронных торгах, что обеспечивает прозрачность процесса и максимальное поступление средств в бюджет.

Добавим, в 2024 году объем закупок через Prozorro Market вырос в пять раз и составил 111,3 млрд грн. Рост обусловлен как обязательным использованием е-каталога для определенных товаров, так и более активной цифровизацией закупочной сферы.

Автор:
Татьяна Гойденко