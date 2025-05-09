111 млрд грн через Prozorro Market: как выросли е-закупки в 2024 году

В 2024 году объем закупок через Prozorro Market вырос в пять раз и достиг 111,3 млрд грн. Рост обусловлен как обязательным использованием е-каталога для определенных товаров, так и более активной цифровизацией закупочной сферы.

Об этом говорится в отчете Трансперенси Интернешнл Украина.

Публичные закупки в 2024 году

В 2024 году в Украине усилилась прозрачность и конкуренция в системе публичных закупок.

Среднее количество участников торгов выросло на 18% — до 1,88 на лот. В некоторых процедурах этот показатель превысил 3 участника, тогда как в открытых торгах с особенностями составил 1,26.

Выросла и доля конкурентных процедур как по количеству лотов, так и по их ожидаемой стоимости. Особенно динамично развивался электронный каталог Prozorro Market: количество закупок из-за него увеличилось втрое, а их ожидаемая стоимость — более чем в пять раз, до 111,3 млрд грн.

Основной причиной такого роста стало введение обязательных закупок отдельных товаров — в том числе лекарств, медизделий и продуктов — исключительно по е-каталогу согласно постановлению Кабмина.

О развитии Prozorro

Электронная система Prozorro продолжала модернизироваться в 2024 году. Был реализован первый этап интеграции с платформой DREAM, улучшен функционал для проведения закупок за счет международных доноров, а в конце года добавлена возможность маркировки закупок в рамках программы Ukraine Facility. Также продолжалась работа над электронизацией тендерной документации.

Для повышения прозрачности и эффективности закупок в 2024 году обновили регулирование: продлены сроки подачи предложений на работы до 14 дней, введена обязательная публикация цен на материалы в машиночитном формате. Некоторые изменения, такие как новые основания для прямых закупок и гибкость в договорах, стали ответом на потребности энергосектора в условиях постоянных атак.

В 2024 году нормативные изменения в сфере публичных закупок происходили более умеренно: количество правок уменьшилось с 12 в 2023 году до 7.

Позитивные тенденции в оборонных закупках:

Рост конкурентных закупок для предотвращения злоупотреблений и повышения цен.

Введение правила 24 часов в упрощенных оборонных закупках.

Конкретизация оснований применения неконкурентных методов.

Проблемы и задержки:

Отсрочена разработка законопроекта по охране тайной информации в оборонных закупках до послевоенного времени.

Задержано создание межведомственной рабочей группы по усовершенствованию оборонных закупок.

Законодательные инициативы:

Проект Закона «О публичных закупках» (№11520) — поддержка концепции, потребность в доработке перед вторым чтением.

(№11520) — поддержка концепции, потребность в доработке перед вторым чтением. Законопроект №7508 о публично-частном партнерстве нуждается в доработке.

о публично-частном партнерстве нуждается в доработке. Стратегия реформы публичных закупок — большинство мер по задержкам, необходимо пересмотреть дедлайны и актуальность задач.

Количество зарегистрированных централизованных закупочных организаций не изменилось по сравнению с 2023 годом — всего за все время их было 12.

Контроль и правовая защита

Контроль за закупками:

В 2024 году введены новые автоматические риски-индикаторы для улучшения мониторинга закупок, но контроль остается постконтролем.

81,8% мониторингов начинается после заключения договора, среднее время от публикации до начала проверки – 58 дней.

Необходимо усовершенствование приоритетов мониторинга и четкого определения существенных нарушений.

Правовая защита:

В 2024 году избрано 2 новых уполномоченных для рассмотрения жалоб, всего нужно еще 4.

Участники представили 10,5 тыс. жалоб, из которых 70,1% были удовлетворены.

Введена обновленная электронная форма обжалования.

Евроинтеграция сферы

Отмечается, что развитие публичных закупок в Украине включает в себя гармонизацию с директивами ЕС, внедрение новых правил в электронную систему, развитие централизованных закупок и повышение профессионализма заказчиков.

Следует улучшить сотрудничество между органами власти и решить вопрос эффективности централизованных закупок. Украина может делиться своим опытом, в частности, в электронизации закупок.

Совершенствование мониторингов публичных закупок

Отмечается, что для улучшения мониторинга закупок "Государственной службы" нужно сосредоточиться на превенции и мониторинге дорогостоящих закупок, а также выявлении существенных нарушений. Важно определить четкий перечень методов устранения нарушений и унифицировать практику среди региональных офисов.

Необходимо пересмотреть "Стратегию реформирования публичных закупок на 2024-2026 годы", уточнив индикаторы достижения целей и сосредоточившись на результатах. Также следует разработать операционный план на 2026 год и подготовить новую стратегию, согласованную с будущим законодательством, с упором на привлечение бизнеса.

Ключевой является доработка проекта нового закона "О публичных закупках" (№11520) с учетом европейских директив, введение предохранителей злоупотреблений и пересмотр оснований для прямых договоров. Также необходимо усовершенствовать законодательство о публично-частном партнерстве и концессиях, устранив риски.

Напомним, Межведомственная рабочая группа по вопросам подготовки к вступлению Украины в ЕС согласовала предложения Министерства экономики по усовершенствованию законодательства в сфере публичных закупок, являющихся частью обязательств на евроинтеграционном пути.