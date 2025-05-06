Шаг в ЕС: согласованы законодательные изменения в сфере публичных закупок

Межведомственная рабочая группа по подготовке к вступлению Украины в ЕС согласовала предложения Министерства экономики по усовершенствованию законодательства в сфере публичных закупок, являющихся частью обязательств на евроинтеграционном пути.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реформа госзакупок

Под председательством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной состоялось второе заседание Межведомственной рабочей группы, координирующее переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский Союз.

Министерство экономики на заседании представляли первый замминистра Алексей Соболев, замминистра-торговый представитель Украины Тарас Качка, замминистра Андрей Телюпа.

Межведомственная рабочая группа по евроинтеграции одобрила пакет документов, формирующих основу переговорной позиции Украины в рамках Кластера 1 "Основы вступления в ЕС" Одним из ключевых направлений стала трансформация сферы публичных закупок согласно стандартам ЕС.

Одобренные документы:

Дорожная карта "Верховенство права".

Дорожная карта "Реформирование государственного управления".

Дорожная карта "Функционирование демократических институтов".

План мер по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Что изменится в публичных закупках:

Подходы, разработанные Минэкономики, основываются на практиках ЕС.

Учтены положения директив Евросоюза.

Все изменения заложены в законопроекте №11520.

Документ уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

Идет оценка его соответствия праву ЕС.

Эти шаги направлены на приближение украинской нормативной базы к европейским стандартам и являются частью более широкой стратегии евроинтеграции.

О публичных закупках

Публичная закупка — это процесс приобретения товаров, работ и услуг согласно требованиям Закона Украины "О публичных закупках". Такой подход позволяет снизить коррупционные риски и обеспечить честную конкуренцию на рынке.

Закупка производится в интересах граждан с целью обеспечения качественных услуг органами публичной администрации или государственными предприятиями. Граждане также могут участвовать в контроле за процессом публичной закупки.

Согласно действующему законодательству, если стоимость предмета закупки товаров или услуг равна или превышает 200 тысяч гривен, а стоимость работ — 1,5 миллиона гривен, то к этим закупкам применяются положения Закона Украины "О публичных закупках".