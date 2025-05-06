Крок до ЄС: погоджено законодавчі зміни у сфері публічних закупівель

Міжвідомча робоча група з питань підготовки до вступу України в ЄС погодила пропозиції Міністерства економіки щодо удосконалення законодавства у сфері публічних закупівель, що є частиною зобов’язань на євроінтеграційному шляху.

Про це інформує пресслужба відомства.

Реформа держзакупівель

Під головуванням віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної відбулося друге засідання Міжвідомчої робочої групи, що координує переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу.

Міністерство економіки на засіданні представляли перший заступник міністра Олексій Соболев, заступник міністра-торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра Андрій Телюпа.

Міжвідомча робоча група з питань євроінтеграції схвалила пакет документів, що формують основу переговорної позиції України в межах Кластеру 1 "Основи вступу до ЄС". Одним з ключових напрямів стала трансформація сфери публічних закупівель згідно зі стандартами ЄС.

Схвалені документи:

Дорожня карта "Верховенство права".

Дорожня карта "Реформування державного управління".

Дорожня карта "Функціонування демократичних інституцій".

План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин.

Що зміниться у публічних закупівлях:

Підходи, розроблені Мінекономіки, базуються на практиках ЄС.

Враховано положення директив Євросоюзу.

Всі зміни закладено в законопроєкті №11520.

Документ уже пройшов перше читання у Верховній Раді.

Триває оцінка його відповідності праву ЄС.

Ці кроки спрямовані на наближення української нормативної бази до європейських стандартів та є частиною ширшої стратегії євроінтеграції.

Про публічні закупівлі

Публічна закупівля — це процес придбання товарів, робіт і послуг згідно з вимогами Закону України "Про публічні закупівлі". Такий підхід дозволяє зменшити корупційні ризики та забезпечити чесну конкуренцію на ринку.

Закупівля проводиться в інтересах громадян з метою забезпечення якісних послуг органами публічної адміністрації або державними підприємствами. Громадяни також мають можливість брати участь у контролі за процесом публічної закупівлі.

Згідно з чинним законодавством, якщо вартість предмета закупівлі товарів або послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а вартість робіт — 1,5 мільйона гривень, то до цих закупівель застосовуються положення Закону України "Про публічні закупівлі".