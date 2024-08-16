Кабмін пропонує ухвалити новий закон про держзакупівлі: що зміниться

Кабінет Міністрів планує внести до Верховної Ради новий законопроект "Про публічні закупівлі". Новий закон є частиною зобов'язань України перед Європейським Союзом та Світовим банком.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, це не просто оновлення існуючого закону, а повністю новий документ, який має замінити чинне законодавство у цій сфері. Розробка нового закону пов'язана з міжнародними зобов'язаннями України перед Європейським Союзом та Світовим банком.

Законопроект містить ряд важливих нововведень

Вводяться нові терміни, такі як "агреговані закупівлі", "ветеранське підприємство" та "відкритий конкурс проєктів". Це допоможе більш чітко регулювати процеси закупівель.

Важливим аспектом нового закону є заборона на закупівлі у суб'єктів, пов'язаних з Росією, Білоруссю, Іраном та деякими іншими країнами. Ця заборона стосується навіть тих компаній, які зареєстровані в Україні, але мають зв'язки з цими державами.

Законопроект також впроваджує нові методи закупівель, такі як інноваційне партнерство та динамічні системи закупівель. Це дозволить зробити процес закупівель більш гнучким та ефективним та без обов’язкової публікації англійською мовою.

Цікавою новацією є можливість подання альтернативних варіантів тендерних пропозицій. Законопроект також передбачає можливість подання альтернативних тендерних пропозицій, які відрізняються технічними характеристиками від основних, але відповідають мінімальним вимогам, зазначеним у тендерній документації. Це дасть замовникам більше вибору при виборі найкращої пропозиції.

Для малих закупівель (до 200 тисяч гривень) пропонується спростити процедуру, дозволивши здійснювати їх без використання електронної системи.

Також передбачається, що Кабінет Міністрів зможе затверджувати типові договори для конкретних предметів закупівель, що має стандартизувати та спростити процес укладання контрактів.

"Ми з колегами обовʼязково прослідкуємо щоб в законі були: - вимоги публікувати кошториси, а не як Енергоатом любить, - майже всі виключення військового часу і з Кабміну повернути на рівень закону. Досить нам вже "творчих конкурсів", коли у Ради з під носа 300 млн вже вивели", - написав він.

Законопроект встановлює нові правила проведення конкурсів

За словами представника Кабміну у ВР Тараса Мельничука, законопроект "Про публічні закупівлі" спрямований на забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни, а також на виконання міжнародно-правових зобовʼязань України в сфері публічних закупівель.

Він додає, що законопроект встановлює нові правила та умови проведення конкурсів проектів через електронну систему закупівель. За результатами такого конкурсу, замовник зможе укласти договір про закупівлю, використовуючи переговорну процедуру.

Згідно з проектом закону, пропонується дозволити учасникам виправляти невідповідності в поданій тендерній пропозиції протягом 24 годин, зокрема щодо інформації або документів, за винятком випадків, коли відсутнє забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося. Крім того, Кабінет міністрів України може затвердити типовий договір для закупівлі конкретних предметів, який буде обов'язковим для укладання договорів у процесі закупівель.

Додамо, у Міністерстві оборони створили новий структурний підрозділ – Департамент планування тилового забезпечення. Він формуватиме довгострокові (на рік вперед) плани закупівель для війська - продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.

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