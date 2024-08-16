Кабмин предлагает принять новый закон о госзакупке: что изменится

Кабинет Министров планирует внести в Верховную Раду новый законопроект "О публичных закупках". Новый закон является частью обязательств Украины перед Европейским Союзом и Всемирным банком.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, это не просто обновление существующего закона, а полностью новый документ, заменяющий действующее законодательство в этой сфере. Разработка нового закона связана с международными обязательствами Украины перед Европейским Союзом и Всемирным банком.

Законопроект содержит ряд важных новшеств

Вводятся новые термины, такие как "агрегированные закупки", "ветеранское предприятие" и "открытый конкурс проектов". Это поможет более четко регулировать процессы закупок.

Важным аспектом нового закона является запрет на закупки у субъектов, связанных с Россией, Беларусью, Ираном и другими странами. Этот запрет касается даже тех компаний, зарегистрированных в Украине, но имеющих связи с этими государствами.

Законопроект также внедряет новые методы закупок, такие как инновационное партнерство и динамические системы закупок. Это позволит сделать процесс закупок более гибким и эффективным без обязательной публикации на английском языке.

Интересной новацией является возможность представления альтернативных вариантов тендерных предложений. Законопроект также предусматривает возможность представления альтернативных тендерных предложений, отличающихся техническими характеристиками от основных, но отвечающих минимальным требованиям, указанным в тендерной документации. Это даст заказчикам больше выбора при выборе лучшего предложения.

Для малых закупок (до 200 тысяч гривен) предлагается упростить процедуру, позволив их осуществлять без использования электронной системы.

Также предполагается, что Кабинет Министров сможет утверждать типовые договоры для конкретных предметов закупок, что должно стандартизировать и упростить процесс заключения контрактов.

" Мы с коллегами обязательно проследим чтобы в законе были: — требования публиковать сметы, а не как Энергоатом любит, — почти все исключения военного времени и из Кабмина вернуть на уровень закона. Достаточно нам уже "творческих конкурсов", когда у Совета из-под носа 300 млн. уже вывели", — написал он.

Законопроект устанавливает новые правила проведения конкурсов

По словам представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука, законопроект "О публичных закупках" направлен на обеспечение проведения эффективных публичных закупок прозрачным и конкурентным способом, в том числе для обеспечения потребностей восстановления Украины в результате полномасштабной войны, а также на выполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере публичных закупок.

Он добавляет, что законопроект устанавливает новые правила и условия проведения конкурсов по проектам через электронную систему закупок. По результатам такого конкурса заказчик сможет заключить договор о закупке, используя переговорную процедуру.

Согласно проекту закона, предлагается разрешить участникам исправлять несоответствия в поданном тендерном предложении в течение 24 часов, в частности, относительно информации или документов, за исключением случаев, когда отсутствует обеспечение тендерного предложения, если такое обеспечение требовалось. Кроме того, Кабинет министров Украины может утвердить типовой договор на закупку конкретных предметов, который будет обязательным для заключения договоров в процессе закупок.

Добавим, в Министерстве обороны было создано новое структурное подразделение – Департамент планирования тылового обеспечения. Он будет формировать долгосрочные (на год вперед) планы закупок для войск — продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

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