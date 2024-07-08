Правительство разрешило не публиковать информацию о закупках на нужды обороны во время военного положения

Правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок: повышена безопасность участников торгов, уменьшены возможности для злоупотреблений заказчиков и расширен перечень оснований для закупок без открытых торгов.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, Минэкономики вместе с участниками рынка постоянно работают над усовершенствованием сферы публичных закупок с учетом текущей ситуации безопасности, лучших мировых практик и практического опыта.

"Мы внесли ряд изменений, которые при необходимости должны защитить от врага информацию о местонахождении предприятий-исполнителей и поставщиков. Кроме того, закупки заказчиков для неотложных оборонных нужд за счет местных и других публичных бюджетов будут проводиться без применения открытых торгов или электронного каталога", – отметила она, добавив, что такие договоры будут обнародованы в электронной системе закупок через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения.

Какие изменения сделаны для защиты данных от врага

Так, согласно сообщению Минэкономики, правительство расширило перечень оснований для закупок без использования электронной системы закупок. Отныне закупки по необходимости для ВСУ, военных формирований, Высших военных учебных заведений, правоохранительных органов, ГСЧС, а также закупки "Укрзализныци", направленные на ремонты и восстановление техники, смогут происходить без применения открытых торгов или электронного каталога.

Кроме того, в целях безопасности заказчиков, поставщиков и исполнителей, заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где расположено предприятие, а только, например, район или область. Это усложнит поиск его местонахождения для врага.

В ведомстве также сообщают, что правительство обязало заказчиков формировать перечень документов, подаваемых участником процедуры закупки, в виде двух отдельных приложений к тендерной документации. Ранее такие требования могли быть в любой части тендерной документации и участникам торгов было сложно найти их. Такие изменения предотвратят злоупотребление требованиями к документации со стороны заказчиков, будут способствовать добросовестной конкуренции среди участников процедуры закупки и улучшат эффективность проведения закупок.

В то же время, заказчики получили право закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижнего предела.

Фото: ua.depositphotos.com