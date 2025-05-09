111 млрд грн через Prozorro Market: як зросли е-закупівлі у 2024 році

У 2024 році обсяг закупівель через Prozorro Market зріс у п’ять разів і сягнув 111,3 млрд грн. Зростання зумовлене як обов’язковим використанням е-каталогу для певних товарів, так і активнішою цифровізацією закупівельної сфери.

Про це йдеться у звіті Трансперенсі Інтернешнл Україна.

Публічні закупівлі в 2024 році

У 2024 році в Україні посилилися прозорість і конкуренція в системі публічних закупівель.

Середня кількість учасників торгів зросла на 18% — до 1,88 на лот. У деяких процедурах цей показник перевищив 3 учасники, тоді як у відкритих торгах з особливостями — становив 1,26.

Зросла і частка конкурентних процедур як за кількістю лотів, так і за їхньою очікуваною вартістю. Особливо динамічно розвивався електронний каталог Prozorro Market: кількість закупівель через нього збільшилась утричі, а їх очікувана вартість — у понад п’ять разів, до 111,3 млрд грн.

Основною причиною такого зростання стало запровадження обов’язкових закупівель окремих товарів — зокрема ліків, медвиробів і продуктів — виключно через е-каталог згідно з постановою Кабміну.

Про розвиток Prozorro

Електронна система Prozorro продовжувала модернізуватися у 2024 році. Було реалізовано перший етап інтеграції з платформою DREAM, покращено функціонал для проведення закупівель за кошти міжнародних донорів, а наприкінці року додано можливість маркування закупівель у межах програми Ukraine Facility. Також тривала робота над електронізацією тендерної документації.

Задля підвищення прозорості та ефективності закупівель у 2024 році оновили регулювання: подовжено строки подання пропозицій на роботи до 14 днів, введено обов’язкову публікацію цін на матеріали в машиночитному форматі. Деякі зміни, як-от нові підстави для прямих закупівель і гнучкість у договорах, стали відповіддю на потреби енергосектору в умовах постійних атак.

У 2024 році нормативні зміни в сфері публічних закупівель відбувалися помірніше: кількість правок зменшилася з 12 у 2023 році до 7.

Позитивні тенденції в оборонних закупівлях:

Зростання конкурентних закупівель для запобігання зловживанням та завищенню цін.

Запровадження правила 24 годин у спрощених оборонних закупівлях.

Конкретизація підстав для застосування неконкурентних методів.

Проблеми та затримки:

Відтерміновано розробку законопроєкту щодо охорони таємної інформації в оборонних закупівлях до післявоєнного часу.

Затримано створення міжвідомчої робочої групи з удосконалення оборонних закупівель.

Законодавчі ініціативи:

Проєкт Закону «Про публічні закупівлі» (№11520) — підтримка концепції, потреба в доопрацюванні перед другим читанням.

(№11520) — підтримка концепції, потреба в доопрацюванні перед другим читанням. Законопроєкт №7508 про публічно-приватне партнерство — потребує доопрацювання.

про публічно-приватне партнерство — потребує доопрацювання. Стратегія реформи публічних закупівель — більшість заходів з затримками, необхідно переглянути дедлайни та актуальність завдань.

Кількість зареєстрованих централізованих закупівельних організацій не змінилася порівняно з 2023 роком — загалом за весь час їх було 12.

Контроль та правовий захист

Контроль за закупівлями:

У 2024 році введено нові автоматичні ризик-індикатори для покращення моніторингу закупівель, але контроль залишається постконтролем.

81,8% моніторингів розпочинається після укладання договору, середній час від публікації до початку перевірки — 58 днів.

Потрібне вдосконалення пріоритетів моніторингу та чіткого визначення суттєвих порушень.

Правовий захист:

У 2024 році обрано 2 нових уповноважених для розгляду скарг, загалом потрібно ще 4.

Учасники подали 10,5 тис. скарг, із яких 70,1% були задоволені.

Запроваджено оновлену електронну форму оскарження.

Євроінтеграції сфери

Зазначається, що розвиток публічних закупівель в Україні включає гармонізацію з директивами ЄС, впровадження нових правил в електронну систему, розвиток централізованих закупівель та підвищення професіоналізму замовників.

Потрібно поліпшити співпрацю між органами влади та вирішити питання ефективності централізованих закупівель. Україна може ділитися своїм досвідом, зокрема в електронізації закупівель.

Вдосконаленні моніторингів публічних закупівель

Наголошується, що для покращення моніторингу закупівель "Держаудитслужбі" потрібно зосередитись на превенції та моніторингу дорогих закупівель, а також виявленні суттєвих порушень. Важливо визначити чіткий перелік методів усунення порушень і уніфікувати практику серед регіональних офісів.

Необхідно переглянути "Стратегію реформування публічних закупівель на 2024–2026 роки", уточнивши індикатори досягнення цілей та зосередившись на результатах. Також слід розробити операційний план на 2026 рік і підготувати нову стратегію, узгоджену з майбутнім законодавством, з акцентом на залучення бізнесу.

Ключовим є доопрацювання проєкту нового закону "Про публічні закупівлі" (№11520) з урахуванням європейських директив, запровадження запобіжників зловживань та перегляд підстав для прямих договорів. Також необхідно вдосконалити законодавство про публічно-приватне партнерство та концесії, усунувши ризики.

Нагадаємо, Міжвідомча робоча група з питань підготовки до вступу України в ЄС погодила пропозиції Міністерства економіки щодо удосконалення законодавства у сфері публічних закупівель, що є частиною зобов’язань на євроінтеграційному шляху.