Фонд гарантування вкладів виставляє на аукціон активи Промінвестбанку вартістю 7,6 млрд грн

16 грудня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк", що перебуває в стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Про це повідомили у пресслужбі ФДМУ.

На торги виставлено активи банку, зокрема права вимоги за кредитними договорами юридичних осіб і дебіторську заборгованість.

До складу лоту GL16N020972 входять активи боржників, основним видом діяльності яких є будівництво доріг та автострад.

Підприємства, пов'язані з цими боржниками, займаються повним циклом робіт: від видобутку й переробки матеріалів до будівництва об’єктів енергетики, промислових і цивільних споруд, а також автодоріг різної складності.

Яка вартість лоту

Початкова ціна лоту становить 7,6 мільярда гривень. Продаж активів відбуватиметься за гібридною голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть брати як фізичні, так і юридичні особи.

Проте, відповідно до вимог, позичальники, поручителі за кредитами, представники російської федерації чи особи, пов’язані з державою-агресором, участі в аукціоні не допускаються.

Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості перед кредиторами Промінвестбанк. Усі деталі лоту, умови участі та публічний паспорт активу доступні на платформі Prozorro.Продажі.

Додамо, у жовтні Фонд гарантування вкладів реалізував активів на суму понад 195 млн грн, що перевищує показник вересня в п'ять разів і робить жовтень одним із найрезультативніших місяців у цьому році.