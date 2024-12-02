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Фонд гарантування вкладів виставляє на аукціон активи Промінвестбанку вартістю 7,6 млрд грн
16 грудня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк", що перебуває в стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Про це повідомили у пресслужбі ФДМУ.
На торги виставлено активи банку, зокрема права вимоги за кредитними договорами юридичних осіб і дебіторську заборгованість.
До складу лоту GL16N020972 входять активи боржників, основним видом діяльності яких є будівництво доріг та автострад.
Підприємства, пов'язані з цими боржниками, займаються повним циклом робіт: від видобутку й переробки матеріалів до будівництва об’єктів енергетики, промислових і цивільних споруд, а також автодоріг різної складності.
Яка вартість лоту
Початкова ціна лоту становить 7,6 мільярда гривень. Продаж активів відбуватиметься за гібридною голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть брати як фізичні, так і юридичні особи.
Проте, відповідно до вимог, позичальники, поручителі за кредитами, представники російської федерації чи особи, пов’язані з державою-агресором, участі в аукціоні не допускаються.
Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості перед кредиторами Промінвестбанк. Усі деталі лоту, умови участі та публічний паспорт активу доступні на платформі Prozorro.Продажі.
Додамо, у жовтні Фонд гарантування вкладів реалізував активів на суму понад 195 млн грн, що перевищує показник вересня в п'ять разів і робить жовтень одним із найрезультативніших місяців у цьому році.