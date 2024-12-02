Фонд гарантирования вкладов выставляет на аукцион активы Проминвестбанка стоимостью 7,6 млрд гривен

16 декабря 2024 г. в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов ПАО "Проминвестбанк", находящегося в стадии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.

На торги выставлены активы банка, в том числе права требования по кредитным договорам юридических лиц и дебиторская задолженность.

В состав лота GL16N020972 входят активы должников, основным видом деятельности которых является строительство дорог и автострад.

Предприятия, связанные с этими должниками, занимаются полным циклом работ: от добычи и переработки материалов до строительства объектов энергетики, промышленных и гражданских построек, а также автодорог различной сложности.

Какая стоимость лота

Начальная цена лота составляет 7,6 млрд грн. Продажа активов будет проходить по гибридной голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принимать как физические, так и юридические лица.

Однако, согласно требованиям, заемщики, поручители по кредитам, представители российской федерации или лица, связанные с государством-агрессором, участия в аукционе не допускаются.

Вырученные от продажи средства будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами Проминвестбанка. Все детали лота, условия участия и публичный паспорт актива доступны на платформе Prozorro.

Добавим, в октябре Фонд гарантирования вкладов реализовал активов на сумму более 195 млн грн, что превышает показатель сентября в пять раз и делает октябрь одним из самых результативных месяцев в этом году.