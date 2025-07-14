Ювелірні вироби Промінвестбанку виставлено на голландський аукціон: які прикраси підуть з молотка

Ювелірні вироби, що перебувають на балансі ПАТ "Промінвестбанк", який ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), знову виставлено на торги. Повторний аукціон з продажу срібних сережок та каблучок 925 проби відбудеться 28 липня у системі "Прозорро.Продажі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

До складу лоту GL32N027685 включено 1730 ювелірних виробів ЗАТ "Харківський ювелірний завод". Стартова ціна всіх ювелірних виробів складає 993059 грн. Розмір кроку голландського раунду — 9930,59 грн.

"Цього разу активи виставлено на голландський аукціон, під час якого впродовж дня початкова вартість лота покроково знижуватиметься, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження", — зазначили у Фонді гарантування вкладів.

Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі – як юридичні, так і фізичні особи, крім РФ або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Гібридний голландський аукціон

Аукціон на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої. Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму.

Однак той учасник, який зупинив зниження на першому етапі, має право останнього ходу й може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі. Аукціон розпочинається навіть без учасників, адже є можливість приєднатися вже після старту. Застосовується для продажу активів, ринкову вартість яких важко визначити: прострочені кредити, майно банків-банкрутів або в разі неуспішних англійських аукціонів тощо.

Нагадаємо, у травні Фонд гарантування виставляв на продаж понад 1700 ювелірних виробів Промінвестбанку.