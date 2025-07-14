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Ювелірні вироби Промінвестбанку виставлено на голландський аукціон: які прикраси підуть з молотка

сережки, цінник
1730 ювелірних виробів Промінвестбанку виставили на аукціон. Фото: prozorro.sale

Ювелірні вироби, що перебувають на балансі ПАТ "Промінвестбанк", який ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), знову виставлено на торги. Повторний аукціон з продажу срібних сережок та каблучок 925 проби відбудеться 28 липня у системі "Прозорро.Продажі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

До складу лоту GL32N027685 включено 1730 ювелірних виробів ЗАТ "Харківський ювелірний завод". Стартова ціна всіх ювелірних виробів складає 993059 грн. Розмір кроку голландського раунду 9930,59 грн.

"Цього разу активи виставлено на голландський аукціон, під час якого впродовж дня початкова вартість лота покроково знижуватиметься, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження", — зазначили у Фонді гарантування вкладів.

Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі – як юридичні, так і фізичні особи, крім РФ або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Гібридний голландський аукціон

Аукціон на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої. Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму.

Однак той учасник, який зупинив зниження на першому етапі, має право останнього ходу й може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі. Аукціон розпочинається навіть без учасників, адже є можливість приєднатися вже після старту. Застосовується для продажу активів, ринкову вартість яких важко визначити: прострочені кредити, майно банків-банкрутів або в разі неуспішних англійських аукціонів тощо.

Нагадаємо, у травні Фонд гарантування виставляв на продаж понад 1700 ювелірних виробів Промінвестбанку.

Автор:
Тетяна Ковальчук