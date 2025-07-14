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Роуминговый безвиз Украины с ЕС вступит в силу с 1 января 2026 года

Денис Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: КМУ

Правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Европейская комиссия согласовала предоставление Украине так называемого "роумингового безвиза" - присоединения к политике Roam like at Home. Ожидается, что с 1 января 2026 г. украинские граждане смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов, а европейские абоненты — на тех же условиях в Украине.

"Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что это важный шаг евроинтеграции Украины и подтверждение ее постепенного вхождения в цифровое пространство Европейского Союза.

Напомним, Еврокомиссия предложила интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с января 2026 года. Это означает, что украинцы смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом со своих украинских номеров в 27 странах ЕС без дополнительной платы.

Таким образом, Украина станет первой страной за пределами ЕС, граждане которой не будут платить за роуминг.

Автор:
Светлана Манько