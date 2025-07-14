Роумінговий безвіз України з ЄС набуде чинності з 1 січня 2026 року

Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінга.

Як пише Delo.ua, про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Європейська комісія погодила надання Україні так званого "роумінгового безвізу" — приєднання до політики Roam like at Home. Очікується, що з 1 січня 2026 року українські громадяни зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат, а європейські абоненти — на тих самих умовах в Україні.

"Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", — підкреслив очільник уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що це важливий крок євроінтеграції України та підтвердженням її поступового входження до цифрового простору Європейського Союзу.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала інтегрувати Україну в зону роумінгу ЄС вже з січня 2026 року. Це означатиме, що українці зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом зі своїх українських номерів у 27 країнах ЄС без додаткової плати.

Таким чином Україна стане першою країною за межами ЄС, громадяни якої не сплачуватимуть за роумінг.